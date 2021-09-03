【航運股】東方海外123億元訂造10艘新船舶　股價曾升2%

▲ 【航運股】東方海外123億元向中遠海控持股的船廠訂造10艘新船舶

東方海外 （00316） 宣布，旗下10間間接全資附屬公司分別向母企中遠海控 （01919） 持股的建造商，訂造10艘新船舶，每艘新船舶的代價約1.58億美元（約12.3億港元），10首新船舶總代價約為15.8億美元（約123億港元）。東方海外今早股價曾升2%，而中遠海控曾升3.5%，東外海外、中遠海控最新升幅收窄至0.5%。

東方海外表示，新造船合約中，其中5份是與南通川崎為建造相關的5艘該等新船舶而簽訂，另外5份是與大連川崎為建造相關的5艘該等新船舶而簽訂。

東方海外表示，大股東中遠海控分別持有南通川崎50%股權，以及直接持股大連川崎36%股權、經南通川崎持大連川崎30%股權。

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東方海外表示，該項交易符合東方海外集團十四五發展規劃，其中包括提升東方海外集團的船隊 運力及鞏固行業第一梯隊的地位。進行該項交易而增加自有船舶數目，將會符合 東方海外集團的長線戰略發展及增長計劃從而應對未來市場需求。東方海外集團亦可得益於船隊結構的優化，並減少對船舶租賃市場的依賴。

此外，該項交易項下的該等新船舶將增加東方海外集團每艘船舶的平均集裝箱箱位，在規模經濟效益下每艘船舶的集裝箱箱位增加，每個集裝箱的成本亦將隨之降低，從而增強東方海外集團的運營成本競爭力。配備節能及減排技術的該等新船舶將帶來成本優勢及有助於環境保護。

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編輯：區嘉俊