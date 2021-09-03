【劉‧住保鮮期@iM網欄】開學前親子活動 烘焙特色馬卡龍

暑假前，靚媽朋友們參加了創科公司「由你作煮」舉辦的名廚烹飪班。即場學習大廚的秘技，同時一起學煮，甚獲好評。所以，「由你作煮」繼續舉辦烹飪活動。一於捉着暑假的尾巴，來一個泰迪熊馬卡龍親子班。

其實，家長們在暑假期間都忙於找一些好玩、時間地點又方便、價錢更要合理的親子活動，來為一眾活力爆棚的小朋友們放電。所以，這個只有兩、三班的泰迪熊馬卡龍親子班一出，旋即額滿。好不容易，為閨蜜和好友們的小寶貝留位，四大三小過了一個非常愉快的星期天。來吧！今次一於先看活動video，後介紹。（Video ）

製作這個入門版的馬卡龍需要3小時，過程有動有靜。動則需要經過數個不同的攪拌程序，將蛋白、砂糖、杏仁粉等材料，分別用電動攪拌器打至堅挺來製作麵糊，亦需要混和朱古力、淡忌廉和蛋白粉以製作蛋白糖霜。每個工序都需要不停攪拌，家長和小朋友都要真的動起來。靜者則需要有耐性和定力，把手踭懸空提起，同時用手指溫柔地唧出泰迪熊的圓臉和胖身軀。

雖然導師早已為各參加者準備好材料和份量，但興奮的寶貝們都急不及待，積極地參與打蛋、攪拌和塑造泰迪熊的過程。不要少覷這一步驟，足可以消耗孩子們過半的電力。

餘下來的工序，見證了媽媽的愛。因為她們要不停從旁鼓勵和協助坐不定的小孩們，以最幼細的唧嘴當畫筆，在已經烘焙成型的泰迪熊上，繪畫出各自心中的可愛熊仔模樣。儘管媽媽們在職場上都獨當一面，但面對着他們的心肝寶貝，平日強悍的「急、趕、炆」樣子，在這親子時刻不但全消，更輕輕的以那份細心溫柔和耐心鼓勵，令眾寶貝們乖乖安定下來發揮創意，真的設計了屬於自己的泰迪熊馬卡龍。有跳脫的小男孩突破框框，製作自己喜歡的大隻佬馬卡龍，盡顯陽光剛強本色。有藝術細胞的小女孩，則將自己名字融入作品，令它變成獨一無二的馬卡龍。也有漂亮小可愛一絲不苟地做出和原裝一模一樣的泰迪熊馬卡龍，真是各適其適。結果，當然是贏得導師和在場人士的讚美。

從事飲食業的朋友都會明白，機構舉辦烹飪班等廚藝活動，利潤其實並不豐厚，但意義深遠。特別是初創，須要從多角度打響品牌知名度，聯乘合作夥伴舉辦活動（像由你作煮x Alice’s Dream Kitchen的親子烘焙班)，可以在嚴控成本達致效益的前提下，來接觸社群和目標客戶群，讓他們接觸品牌、了解其故事，產生好感和信任以建立日後的忠誠度。 雖然建立品牌的道路很是漫長，相信有心的從業員們一定會加油！

作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，￼￼有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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