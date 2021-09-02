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【美股焦點】美首領失業救濟金人數勝預期　帶動三大指數齊升

股樓投資 21:57 2021/09/02

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美國公布上周首次申領失業救濟金人數，降至34萬人，好過預期。帶動美股三大指數周四（2日）開市齊升，道瓊斯工業平均指數升137.54點及0.39%，報35,450.07點，標準普爾500指數升15.33點及0.34%，報4,539.42點，納斯達克指數升54.69點及0.36%，報15,364.07點。

早前高盛高管、現任Real Vision創始人兼首席執行官 Raoul Pal 認為以太坊將很快超越比特幣，帶動區塊鏈板塊上升Bit Digital（BTBT）漲3.41%、第九城市（NCTY）漲2.39%、比特礦業（BTCM）漲2.14%。

阿里巴巴（BABA）宣佈將投入1000億元助力「共同富裕」，阿里巴巴漲1.41%。

同場加映：【iM Cafe】新經濟股多搞作 港股反彈料未完

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

 

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