【一帶一路】香港為國際創科中心　宜善用東盟及大灣區發展機遇

今日舉行的「一帶一路高峰論壇」上，數碼港主席林家禮表示，作為亞洲的一個主要國際創科中心和中國通往國際市場的一個主要門戶，香港處於有利的位置，能善用東盟國家和大灣區蓬勃發展的機遇。數碼港作爲香港數碼科技旗艦及創新科技主要推動者，可以助力初創企業進軍大灣區市場。



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我有信心數碼港初創企業社群的多元化智慧生活解決方案，包括教育科技、物聯網、人工智慧及遙距工作解決方案等，將於後疫情時期幫助亞太地區內經濟體加速邁向數碼經濟和智慧城市。

隨著政府於2020年公布《香港智慧城市藍圖2.0》，公眾對智慧城市和創新科技在日常生活的好處有了更深的認識，智慧城市發展從而得到進一步落實。雖然新冠疫情帶來無法預料的改變，創新技術卻同時重新界定並促進了香港以至大灣區的智慧城市轉型，而大灣區的發展更為香港創科業帶來難能可貴的機遇。



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數碼港連續第四年支持「一帶一路高峰論壇」，今年再次擔任論壇合作夥伴及支持機構，並邀請知名業界領袖和權威機構的代表，及率領兩間數碼港社群初創，分別以「在後疫症時代構建大灣區智慧城市」的爐邊對談及「數碼科技如何成就新常態下的創新發展」的討論環節，共同探討如何在後疫情時代把握新機遇，利用大灣區城市數碼轉型所帶來的蓬勃商機，為香港創新科技發展增添新的動力。



責任編輯：梁巧恩