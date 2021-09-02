【FinTech】數碼港聯同Accenture合辦金融科技加速器項目　11間金融科技創企業入圍

▲ 數碼港聯同Accenture合辦金融科技加速器項目 11間金融科技創企業入圍。

數碼港與Accenture (埃森哲）合辦金融科技加速器項目Accenture Fintech Innovation Lab Asia Pacific，主辦方宣佈，2021年度計劃共有11間金融科技企業入圍。

2021 Fintech Innovation Lab Asia Pacific是由埃森哲創立的全球性加速器計劃，為期12個星期，主要為金融科技初創企業提供來自金融機構的指導。主辦方表示，計劃自2014年推出以來，已累計收到超過1350份申請，而歷年來已完成計劃的59間初創，目前已取得逾7億1600萬美元融資。

數碼港14間初創於IFTA金融科技成就大獎獲15獎項，詳見﹕【下一頁】

今年度入選的11間初創企業來自亞太區6個市場，分別為Advanced Alternative Investment Systems Ltd、Alpha Fintech、Asiabots、CONTRENDIAN Limited、Diginex、IPification、Lagoon、Perks Technologies、PT Ayopop Teknologi Indonesia (Ayoconnect)、Qantev以及Seleya Technologies。入選初創企業將配對20間參與金融機構的高層管理人員。

在入圍的5間香港初創企業中，4間來自數碼港，涵蓋人工智能 (AI)、IP 地址驗證、大數據分析等技術。

數碼港行政總裁任景信表示，在激烈競爭下，今年仍然有五間香港初創企業入圍，足證在香港蓬勃的金融科技生態圈孕育出來的初創，具備絕佳的創造力和實力。他亦鼓勵其他入圍的初創，應利用香港作為跳板，將業務拓展至粵港澳大灣區及東盟地區。

另外，入圍的企業亦有機會參與為期24個月的數碼港培育計劃，獲得商業配對等服務。

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編輯﹕賴奕羚