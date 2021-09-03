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【網購新趨勢】屈臣氏登陸foodpanda mall 最快至10分鐘送到 消費滿180元有7折

理財智慧 15:42 2021/09/03

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網上購物風氣於香港愈來愈盛行，但競爭也更激烈，促使企業及品牌間聯乘合作，以爭取更大市場規模。網上外賣送遞平台foodpanda香港與亞洲最大的線下及線上（O+O）保健及美容產品零售商屈臣氏周四（2日）聯合宣佈正式展開合作計劃， foodpanda mall 首階段率先引入香港屈臣氏遍佈全港九及新界近 30 間分店，顧客可透過 foodpanda mall 選購逾 550 款屈臣氏店內受歡迎的產品。

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【電子消費券】政府9月1日向第二批市民發放首期消費券 81萬名市民獲取 仲有邊個商場有優惠?，詳見【下一頁


是次計劃是香港屈臣氏首度與網上一站式生活平台合作，也是 foodpanda mall 首次引入領先市場的大型連鎖健與美零售商於其服務範圍內。由即日開始，顧客可透過 foodpanda mall 選購逾 550 款屈臣氏店內受歡迎的產品，包括保健和美容、個人護理、嬰幼兒產品及家居日用品等，最快10 分鐘即可送達，並將逐步拓展服務覆蓋範圍。

作為香港人的一站式生活平台，foodpanda 香港自今年年初起，foodpanda mall 的非食品訂單佔比至今已增長超過三倍，增幅非常顯著。
foodpanda 香港董事總經理賴偉昕表示：「foodpanda 有成熟的本地送遞團隊、物流系統及大數據分析，提供高效率的外送服務，讓彼此更了解顧客行為、調整銷售策略。我們優勢互補，是雙嬴的局面。foodpanda mall 已計劃與香港屈臣氏更緊密合作，擴展更多元化的產品選擇及覆蓋至更多分店，積極掌握零售發展的先機。 」

【MIRROR效應】MIRROR Jeremy 下周26歲生日 粉絲團豪斥逾40萬 戶外電視廣告+巴士應援慶生，詳見【下一頁

香港屈臣氏董事總經理李家樂表示：「是次與 foodpanda mall 的合作計劃，計劃由8月推出至今，反應熱烈，顧客大多選購家居急切需要的產品，當中防疫用品、紙品、電話卡、藥品及家庭計劃用品等的銷量尤其顯著。期望與 foodpanda 香港將再加強合作，擴展店舖網絡的服務範圍，並將於年底前提升產品選擇至雙倍。


由即日起至 9 月 30 日期間，所有顧客於 foodpanda mall 內訂購屈臣氏店內的產品滿180元，全單即可享有7折優惠。

富途舉辦大抽獎　送20部房車及100部蘋果手機 　總值近700萬元，詳見【下一頁

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記者：陳詠妍

 

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