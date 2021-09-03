【恒大3333】恒大據報遭至少兩家內地大型信託催還貸款　恒大再跌2%破底、恒大汽車由跌轉升

上一篇文章
【北京交易所】習近平：新三板改革成北京證券交易所 中資券商升幅收窄、港交所跌2%
中國恒大 （03333） 債務問題懸而未決，彭博社引述消息人士指，至少有兩間非銀行機構要求中國恒大立刻償還部分貸款，據報兩間債權人均為信託公司。中國恒大 （03333） 股價今早續跌逾3%，一度倒升，但半日仍跌2.2%，報3.98元，續創2015年以來低位。
恒大系內股價表現不一，恒大物業 （06666） 半日跌逾2%，見5.69元；恒大汽車 （00708） 由跌轉升，最多升1成，半日升6.5%，報7.04元。
中資券商分析：恒大情況短期須有實質行動，詳見﹕【下一頁】
報道指，該兩間信託公司過去兩個月向恒大發出了還款通知，但只有其中一間信託收到了貸款的一小部分還款。報道稱，該兩間信貸公司為恒大及其他中資房地產企業的主要融資來源之一。恒大未有回應有關報道。
相關文章﹕
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關 股價續尋底再創52周底
【恒大3333】恒大簽署「保交樓」軍令狀 股價照創近6年新低
緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】
***
重溫今早《ET開市直擊》- 談科網股及港交所 （00388）
編輯﹕賴奕羚