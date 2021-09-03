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【恒大3333】恒大據報遭至少兩家內地大型信託催還貸款　恒大再跌2%破底、恒大汽車由跌轉升

股市 12:08 2021/09/03

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彭博社引述消息人士指，據報至少有兩間恒大的非銀行債權人要求恒大立刻償還部分貸款。

中國恒大 （03333） 債務問題懸而未決，彭博社引述消息人士指，至少有兩間非銀行機構要求中國恒大立刻償還部分貸款，據報兩間債權人均為信託公司。中國恒大 （03333） 股價今早續跌逾3%，一度倒升，但半日仍跌2.2%，報3.98元，續創2015年以來低位。

恒大系內股價表現不一，恒大物業 （06666） 半日跌逾2%，見5.69元；恒大汽車 （00708） 由跌轉升，最多升1成，半日升6.5%，報7.04元。

中資券商分析：恒大情況短期須有實質行動，詳見﹕【下一頁】

報道指，該兩間信託公司過去兩個月向恒大發出了還款通知，但只有其中一間信託收到了貸款的一小部分還款。報道稱，該兩間信貸公司為恒大及其他中資房地產企業的主要融資來源之一。恒大未有回應有關報道。

傳統股強勢回歸，留意更多傳統股消息

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重溫今早《ET開市直擊》- 談科網股及港交所 （00388）

編輯﹕賴奕羚

港股 傳統經濟股 中國恒大（03333） 恒大

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