【恒大3333】恒大據報遭至少兩家內地大型信託催還貸款　恒大全日跌4%、上交所調低旗下債券標準券折算率（第三版）

▲ 彭博社引述消息人士指，據報至少有兩間恒大的非銀行債權人要求恒大立刻償還部分貸款。

中國恒大 （03333） 債務問題懸而未決，彭博社引述消息人士指，至少有兩間非銀行機構要求中國恒大立刻償還部分貸款，據報兩間債權人均為信託公司。中國恒大 （03333） 股價今早續跌逾3%，一度倒升，但半日仍跌2.2%，報3.98元，續創2015年以來低位，至下午收市，中國恒大收報3.9元，跌4.2%，成交額達5.82億。

恒大系內股價表現不一，恒大物業（06666）全日跌逾3.8%，見5.6元；恒大汽車 （00708） 由跌轉升，全日升8.9%，收報7.2元。

另外，有媒體報道指，上交所周五將恒大旗下境內公司債的標準券折算率降為0。深交所則在其回購質押品庫中刪除了恒大旗下境內債券。

遭上交所降低標準折算率的相關債券資料如下﹕

債券名稱 標準券折算率 開始適用日 15恒大03 0.00 2021年9月7日 19恒大01 0.00 2021年9月7日 19恒大02 0.00 2021年9月7日

深交所同日公告亦顯示，恒大債券「20恒大01」盤中成交價首次下跌超過20%，據有關規定，深交所自周五（3日）10時28分後，對該債券實施停牌，並於10時58分復牌。

中資券商分析：恒大情況短期須有實質行動，詳見﹕【下一頁】

報道指，該兩間信託公司過去兩個月向恒大發出了還款通知，但只有其中一間信託收到了貸款的一小部分還款。報道稱，該兩間信貸公司為恒大及其他中資房地產企業的主要融資來源之一。恒大未有回應有關報道。

（第二版新增﹕「20恒大01」一度臨時停牌；第三版新增﹕上交所及深交所）

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重溫今早《ET開市直擊》- 談科網股及港交所 （00388）

編輯﹕賴奕羚