▲ 【滙豐HSBC】滙豐前大班范寧執掌英國基建銀行 大搞綠色金融

HSBC滙豐 （00005） 前行政總裁范寧（John Flint）離開滙豐2年後再有新動向。范寧周三（1日）獲英國政府委任為新成立的英國基建銀行（UKIB）常任行政總裁。

范寧在個人社交媒體平台發文，表示非常榮幸可以出任英國基建銀行的常任行政總裁，形容新崗位在不同方面都十分吸引，尤其是銀行在應對氣候變化等的目標清晰，熱切期待在未來數月建立團隊。

范寧所領導的英國基建銀行，是一所由英國政府持有的政策銀行，今年6月正式開始營運，專注在當地的所有基建投資項目，目標是促進區內經濟增長，同時應對氣氛變化，會重點支持有關潔淨能源、運輸、食水等基建項目。

現年53歲的范寧，1989年加入滙豐，2018年2月就任滙豐集團行政總裁，是歷來最年輕的行政總裁，惟上任只有1年多便突然辭任。

滙豐杜嘉祺：范寧辭任基於雙方同意 未悉其他高管離任｜詳見【下一頁】

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