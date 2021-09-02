【共同富裕】 阿里巴巴表態 2025年前投入1,000億助力「共同富裕」

據內媒報導，阿里巴巴（09988）已啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1,000億元（人民幣，下同），助力「共同富裕」，並將成立專門的常設機構。

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報道指，阿里將就科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金，共五大方向開展10項行動，包括加大科技投入、扶持中小微企業成長、是助推農業產業化建設、支持中小企業出海、助力高質量就業、幫助提高靈活用工群體的福利保障、促進城鄉數字生活均等化、縮小數字鴻溝以加強弱勢人群服務與保障、支持基層醫療能力提升，以及成立200億元共同富裕發展基金，用以推動共同富裕示範區建設，為全國實現共同富裕探索示範。

阿里是繼騰訊控股（00700）後，第二家科網企業投入巨資，以響應中共總書記習近平提出的「共同富裕」政策，相信將有其他科網企業陸續投入「共同富裕」行列。

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記者：郭秀慧