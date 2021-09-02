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【理財智慧】改變5大生活習慣 有助輕鬆增加緊急預備金

理財智慧 20:44 2021/09/02

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緊急預備金是指一筆拿來應付臨時意外狀況的流動資金，而這筆錢不會用作投資，只會放在可以隨時取用的地方，以免應付意外狀況。人生很多時間都會出現突發情況，例如：生病、入醫院、失業等，雖然這些事情發生的機率不太高，但當發現緊急情況，就要挪用一大筆資金，這時候緊急預備金就有其作用。緊急預備金的用途其實很廣，不僅可以應付意外狀況，也可以解決緊急的生活開銷。但如何能有效率地增加緊急預備金呢，或者改變生活習慣就可以了。

1. 重新審視使用信用卡的習慣

一般而言，大眾無須擁有超過兩張信用卡，因為市民大眾很容易不小心花費了20%的薪酬，因此有專家建議把信用卡剪到只剩下兩張。其次，重新評估累積的任何獎勵，如積分、禮品等，看看能否將它們轉化為額外資金或禮券。

2. 減少每月賬單

日常的生活開支佔支出的最大部分，重新評估日常開支可以節省大量資金。以互聯網、電話和有線電視賬單為例，可以向電訊商查詢是否有機會獲得更好的套餐，或可以查詢其他電訊商以免進行格價。

3. 把錢放在安全的地方

儲蓄賬戶是確保能夠在需要時使用資金的最佳安全地方，雖然當失業或創業時，會希望能快速獲得現金，但如果把金錢投入加密貨幣或股票市場，這就如賭博，最後更有可能得不償失。

4. 賣掉不用的東西

如果一年內沒有使用過的東西是時候賣掉它，如一年沒有穿過襯衫，耳環等，因為仍然一年都沒有使用，將來會使用的機率都會降低。但傳家之寶或節日裝飾品就可以不用賣掉。

5. 找個副業

賺取更多的錢不單是出售東西，也可以出售自己所學懂技能，試著以能力、技能或才能，來賺取額外收入來建立現金儲備。

 

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責任編輯：羅浩濂

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