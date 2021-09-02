【健康中秋】食安中心通過138個月餅樣本檢測 提醒市民參考營養標籤及適量進食

食物環境衞生署食物安全中心今日（2日）公布有關月餅的時令食品調查（第一期）結果，表示138個樣本包括傳統、冰皮、雪糕及其他月餅進行檢測，全部通過檢測。

FedEx Express 推出「寄送月餅到海外」優惠 指定日期可獲40%運費折扣：【下一頁】

食安中心表示，從不同零售商（包括網上零售商）及食物製造廠抽取各式月餅樣本進行化學、微生物及營養成分測試等，最終證實全部138個樣本通過檢測。發言人提醒，市民應保持均衡飲食，不宜過量進食月餅，影響身體健康；亦建議市民參考月餅的營養標籤，尤其糖分、鹽分及脂肪的含量，以免吸取過多分量，增加患病風險。

在購買、貯存和享用月餅時，應留意以下要點：

購買前應留意包裝有否破損及月餅的食用限期，並在限期前進食

冰皮月餅應存放在攝氏四度或以下，雪糕月餅則在攝氏零下十八度或以下。從雪櫃取出月餅後，應盡快食用

攜帶冰皮月餅或雪糕月餅到戶外時，宜使用旅行冰箱並盡快食用

貯存月餅時，應將包裹妥當的月餅和生的食物分開存放，避免交叉污染

保持個人衞生，在處理及享用月餅前以流動的自來水和梘液潔淨雙手

當局表示，會繼續對月餅進行檢測，並適時公布第二期檢測結果，以確保食物安全。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：潘曉豐