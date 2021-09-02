【健康中秋】食安中心通過138個月餅樣本檢測 提醒市民參考營養標籤及適量進食

上一篇文章
【大行點睇】潤電上半年純利增長超預期 兩周內獲大和兩度上調目標價
食物環境衞生署食物安全中心今日（2日）公布有關月餅的時令食品調查（第一期）結果，表示138個樣本包括傳統、冰皮、雪糕及其他月餅進行檢測，全部通過檢測。
FedEx Express 推出「寄送月餅到海外」優惠 指定日期可獲40%運費折扣：【下一頁】
食安中心表示，從不同零售商（包括網上零售商）及食物製造廠抽取各式月餅樣本進行化學、微生物及營養成分測試等，最終證實全部138個樣本通過檢測。發言人提醒，市民應保持均衡飲食，不宜過量進食月餅，影響身體健康；亦建議市民參考月餅的營養標籤，尤其糖分、鹽分及脂肪的含量，以免吸取過多分量，增加患病風險。
在購買、貯存和享用月餅時，應留意以下要點：
當局表示，會繼續對月餅進行檢測，並適時公布第二期檢測結果，以確保食物安全。
【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
責任編輯：潘曉豐