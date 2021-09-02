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【大行點睇】潤電上半年純利增長超預期 兩周內獲大和兩度上調目標價

股樓投資 22:21 2021/09/02

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大和發表研究報告指，華潤電力（00836）上半年純利勝市場預期，並將受惠於碳交易及核證減排量。潤電日內曾上試19.94元創逾一年新高，全日升9.2%，報19.92元，成交近7億元。

【新股IPO】火鍋連鎖店撈王來港上市已遞表 傳集資2億美元  詳情請看[下一頁]

該行指，潤電上半年純利按年增13%，由於下半年煤價相對平穩，而火電需求亦相對較強，故可抵消煤價的潛在升幅。加上風電的發電量增加，預期潤電下半年的純利將持續上升。該行推算，標準煤價升1%，潤電盈利跌2.8%，而火電及風電發電量增1%，盈利則分別升1.2%及1.5%。

【大行點睇】酒店入住率高於8月上旬水平 大摩維持銀娛目標價不變  詳情請看[下一頁]

潤電料2025年底達至碳頂峰，公司會於2021至2025年間增加40吉瓦（GW）的再生能源裝機容量，至2025年再生能源總裝機量將增至51GW。大和升潤電目標價至23元，為兩周內第二次調升公司目標價，維持「買入」評級。

同場加映：【iM Cafe】新經濟股多搞作 港股反彈料未完

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撰文 : 趙家盈

港股 發電量 潛在升幅 電力 純利 成交 華潤電力（00836）

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