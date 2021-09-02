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【金融科技】11間金融科技初創　入圍2021 Accenture Fintech Innovation Lab Asia Pacific

商業 20:38 2021/09/02

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Accenture 與數碼港舉辦2021 Fintech Innovation Lab Asia Pacific歡迎儀式。

由埃森哲創立的2021 Fintech Innovation Lab Asia Pacific旨為金融科技初創企業提供來自領先金融機構的指導，協助初創調整業務模式和拓展業務。計劃自2014年推出以來，累積收到超過1,350份申請。歷年來已完成計劃的59間初創，已取得超過7億1,600萬美元融資。Accenture (埃森哲)與香港數碼港今日舉辦2021 Fintech Innovation Lab Asia Pacific歡迎儀式，宣布共有11間領先的金融科技創企業入圍今屆計劃。

【科創兵團】數碼港CEO任景信：疫下創科氣氛持續　初創累計融資逾185億

2021 Fintech Innovation Lab Asia Pacific今個星期正式展開，今年，計劃共收到來自全球28個國家及地區的申請，入圍的初創企業將會接通 Accenture 的國際化生態系統及合作夥伴。今年Accenture 與香港數碼港進一步加強合作，入圍的初創企業有機會參與為期 24 個月的「數碼港培育計劃 」，獲得一系列的創業指導、商業配對等服務。

數碼港行政總裁任景信表示，這項計劃匯聚全球最傑出的金融科技初創，很欣慰看到在激烈競爭下，今年仍然有五間香港初創企業入圍，足證在香港蓬勃的金融科技生態圈孕育出來的初創，具備絕佳的創造力和實力。他亦鼓勵其他入圍的初創，好好利用香港作為跳板，將業務拓展至粵港澳大灣區及東盟地區。

Fintech Innovation Lab Asia Pacific將於今年 11 月舉行演示日，屆時參與初創將會向創投及金融業界，展示它們的構思。

【藝術 X 科技】數碼港與康樂及文化事務署合作　舉辦「藝術 X 科技相匯@數碼港」

責任編輯：蘇穎琪

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