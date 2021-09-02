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【東亞賣產】滙證：東亞下半年宣派特別息　或推升股息率至10厘

股市 20:19 2021/09/02

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【東亞賣產】滙證：東亞下半年宣派特別息　或推升股息率至10厘

東亞銀行 （00023） 向友邦保險 （01299） 出售東亞人壽的交易已經完成，東亞管理層早前表明，會將部分交易收益回饋股東。券商滙證預期，東亞將在下半年內宣派特別股息，而在最樂觀情境下，若東亞將75%收益回饋股東、相當於每股派特別息1.31元，將推升股息率至10厘，維持對其「買入」評級及目標價16.8元。

友邦保險完成收購東亞人壽　易名為友邦雋峰人壽｜詳見【下一頁】

東亞周三（1日）宣布完成出售東亞人壽，並已收取由友邦支付連同利息的50.98億元交易總額。滙證指，交易所得與管理層3月的指引一致，當時管理層已表明部分資金會回饋股東，另外會用作支持業務發展。

滙證預期，東亞下半年內會宣布派發特別息，並以最熊、基本及最牛情境分析，假設東亞將25%、50%或75%所得資金派特別息，即每股特別息0.44元、0.87元或1.31元，股息率將相應提高到3.3厘、6.7厘或10厘。

截至6月底止，東亞普通股權一級資本（CET 1）比率達到16.9%。滙證指，其資本水平較中銀香港 （02388） 、恒生 （00011） 等同業更高，相信可以支持其以更闊綽的力度回饋股東，但考慮到可能要減低資本水平的波動性，東亞可能會以數輪方式分發或上調派息比率一段時間。

東亞聯席行政總裁李民橋8月中出席業績會時表示，待交易完成及諮詢監管機構後，董事會將會決定實際分派方式。此前，他曾稱即使決定派發特別息，亦毋須待全年業績公布時一併宣布。

東亞中期業績勝預期兼加派息1.2倍　滙證早前已籲買「最差情況已過」｜詳見【下一頁】

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港股 本地銀行股 東亞銀行（00023） 收購 派特別股息 東亞 派息 買入 銀行

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