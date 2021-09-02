Apple放寬平台收費規定　Spotify等媒體應用可避免三成抽佣

蘋果公司Apple store向第三方開發商抽佣的制度向來惹人詬病，甚至引起多國反壟斷調查。本周三（1日）蘋果公司終於有所讓步，為允許包括Spotify (SPOT)、Netflix (NFLX)在內的公司鬆綁，讓媒體應用程式可避開最高30%的抽佣，不過這項變更依然不適用於遊戲應用程式。

蘋果本周三表示，允許這些媒體應用繞開蘋果App內部購買（in-app purchases），通過應用內部連結，直接進入這些公司網站頁面並訂閱相關服務。據悉這是蘋果為結束日本公平貿易委員會(Japan Fair Trade Commission)的一項調查，而作出的調整之一。

在此之前，南韓國會曾於周二（1日）表決通過《電子通訊商業法》（Telecommunications Business Act）修訂案，禁止蘋果和Google（GOOG）等科企透過應用程式商店，強迫其開發者使用其支付渠道。

事實上，蘋果上季度公布的財報顯示，其服務收入佔整體季內收入超過兩成，已經成為公司收入的重要來源之一。但這項政策亦引發大量開發者不滿，包括音樂串流平台Spotify和遊戲開發者Epic Games都曾提出訴訟，並引發政府的反壟斷調查。

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编辑：李勝男