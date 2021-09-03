【疫市營商】 Burger King全美推會員計劃　冀刺激銷售兼增線上訂單

▲ 連鎖快餐店Burger King在全美推出會員計劃(loyalty program)，希望刺激其在美國的銷售。

連鎖快餐店Burger King在全美推出會員計劃(loyalty program)，希望刺激其在美國的銷售， 以應對其競爭對手強勁的銷售增長。

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CNBC報道，Burger King正準備推出名為Royal Perks的會員計劃，顧客在連鎖餐廳每消費 1 美元獲得 10 個皇冠印花，會員可以兌換積分，並將每日獲得福利，例如免費飲品或薯條。該計劃已經在Burger King全美的手機應用程序和網站上線，並有望在 9 月底之前在其三分之二的美國門店推出計劃。

事實上，疫情加速了餐廳的線上訂購熱潮，推動麥當勞、Wendy和Burger King等相繼推出獎勵計劃。根據市場研究機構 NPD Group 的數據，截至今年3月的一年中，線上訂單激增了124%。星巴克 和 Chipotle Mexican Grill等品牌的會員計劃，亦有助公司擴大其應用程序用戶群，以刺激線上訂單。

Burger King北美首席營銷官 Ellie Doty表示，特別是經歷過疫情，數碼消費行為確實迅速增加，相信這種行為會繼續存在，而客人亦看到了加入會員計劃的便利和好處。她希望，藉是次推會員計劃，可吸引通過門店購買的常客更常消費

，但她拒絕透露Burger King目前的會員總數。

另一方面，Burger King也冀推會員計劃也追上競爭對手的銷售步伐。在最近一個季度，Burger King美國同店銷售額雖增長了 13%，但最近幾個月，麥當勞和Wendy等競爭對手的收入增長甚至更高，從疫情中反彈的力度甚至比Burger King還要強。

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責任編輯：蘇穎琪