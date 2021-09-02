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涉違反歐盟資料保護條例　WhatsApp被罰2.25億歐元

環球政經 21:05 2021/09/02

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愛爾蘭在周四（2日）以違反歐盟資料保護條例為由，對 Facebook（FB）旗下的WhatsApp罰款2.25億歐元（約20.7億港元），是愛爾蘭以歐盟個資法為由開出的最高罰金。

愛爾蘭數據保護委員會 (DPC)一份聲明中表示，問題在於WhatsApp和Facebook及其他子公司之間如何共享數據的問題。DPC根據歐盟的《通用數據保護條例》（GDPR）向WhatsApp作出起訴，至內容是關於WhatsApp在2018年是否符合歐盟關於數據透明度的規定有關。

除了罰款，DPC還對WhatsApp進行了譴責，並命令WhatsApp要採取一系列特定的補救措施，使其對數據處理符合規定。

WhatsApp 發言人對罰款金額表示不滿意，認為該金額「完全不成比例」，並計劃提出上訴。

同場加映：【iM Cafe】新經濟股多搞作 港股反彈料未完

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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