【Apple Car】Apple Car據報將於2024年量產　已拜訪日本、韓國廠商

▲ 台灣傳媒DigiTimes報道，據報蘋果（美﹕AAPL）現正為量產電動車Apple Car作好準備。

台灣傳媒DigiTimes報道，據報蘋果（美﹕AAPL）現正為量產電動車Apple Car作好準備，並已拜訪日本、韓國等地的廠商。報道指， Apple Car或將於2024年量產。

蘋果據報與至少6 間車廠商談研發Apple Car，詳見﹕【下一頁】

報道亦指，蘋果曾拜訪LG電子、SK集團、豐田汽車，與一眾廠商討論合作事宜。此外，蘋果亦在會面中討論在全球芯片供應短缺下，應如何生產Apple Car。

傳蘋果首款電動車Apple Car最快明年第三季推出，詳見﹕【下一頁】

外媒去年底曾報道指，蘋果正研究自動駕駛汽車技術，不過對於蘋果汽車的實際推出時間則眾說紛紜。有媒體曾報道指，Apple Car最快可於今年第三季推出，但其後亦有報道稱，蘋果計劃2024年起生產Apple Car。

至周四（2日）晚上8時，蘋果盤前報153.62美元，升0.73%。

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編輯﹕賴奕羚