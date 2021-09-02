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【每日焦點】Microsoft本月內發布Surface系列新品　Roadster需延遲至2023年交車

商業 20:00 2021/09/02

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微軟（Microsoft）在9月22日舉行綫上發布會。Tesla於2017年發表的新版Roadster或在2023年才交車。

微軟（Microsoft）宣布，最近已正式向媒體發送邀請函，並在9月22日舉行綫上發布會。外界預計，屆時官方將發布Surface Pro、Surface Book手提電腦等新產品。另外，Microsoft亦有機會推出Surface Duo 2摺疊產品，該設備搭載驍龍888處理器，背面設有主鏡頭、長焦及超廣角鏡頭，更支援5G網絡。

【Microsoft】微軟於9月22日舉行綫上活動　發布Surface系列新品搭載Windows 11

Tesla於2017年發表的超級跑車 Roadster 2.0，原本預計在 2020 年開始生產，但創辦人 Elon Musk 近日在 Twitter 上更新產品的進度，指假設 2022 年沒有甚麼意外，新版 Roadster 將可以在 2023 年交車。

【Tesla】一再延後？　Tesla超級跑車Roadster延期至2023年交車

【更多科技新聞】

＜＜【交通科技】NASA夥初創開展空中的士試飛計劃　收集數據及測試載人服務

＜＜亞洲大型RISE科技會議將連續5年在港舉行　明年3月恢復實體形式

責任編輯：李寶如

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