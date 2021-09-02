【監管風暴】中宣部印發文件：部署文娛領域綜合治理工作　提升遊戲文化內涵

針對流量至上、「飯圈」亂象、違法失德等文娛領域出現的問題，中央宣傳部近日印發《關於開展文娛領域綜合治理工作的通知》，稱天價片酬、「陰陽合同」、偷逃稅等問題有死灰復燃跡象，加上畸形審美、「飯圈」亂象、「耽改」之風等新問題，及一些從業人員政治素養不高、法律意識淡薄、道德觀念滑坡，違法失德言行時有發生，對社會特別是青少年產生不良影響，嚴重污染社會風氣。為此，中宣部同有關部門近期集中開展文娛領域綜合治理工作。

其中， 《通知》要求壓實平台責任。 打擊流量至上，維護行業良好生態。 查處一批牟取不當利益的營銷號。打擊各種形式的流量造假行為。《通知》要求壓實平台責任。 打擊流量至上，維護行業良好生態。 查處一批牟取不當利益的營銷號。 打擊各種形式的流量造假行為。

此外，要求嚴格內容監管。 嚴管綜藝節目，健全審批機制。 嚴禁選用未成年人參加選秀類節目。 持續開展網絡綜藝節目專項整治工作。 樹立正確審美觀，加強文藝創作審美導向把關。 加強遊戲內容審核把關，提升遊戲文化內涵。 壓實遊戲平台主體責任，推進防沉迷系統接入，完善實名驗證技術。

中宣布就進一步持續整治「飯圈」亂像作了專門部署。從強化綜藝節目管理、強化榜單產品管理、強化粉絲消費管理、強化粉絲互動管理、強化明星經紀管理、強化明星自我約束、打擊違法違規行為、限制未成年人非理性追星等八個方面著力，堅決抵製造星炒星、泛娛樂化等不良傾向和流量至上、拜金主義等畸形價值觀，探索構建「飯圈」管理長效機制，引導青少年健康成長。

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