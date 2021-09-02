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【MIRROR效應】MIRROR Jeremy 下周26歲生日 粉絲團豪斥逾40萬 戶外電視廣告+巴士應援慶生

理財智慧 19:36 2021/09/02

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男團MIRROR人氣爆旺，過去數月，每逢有成員生日，粉絲們都會斥巨資為偶像慶生，特別是4月30日姜濤生日，「姜糖」（粉絲暱稱）為他於銅鑼灣打造出「姜濤灣」，7月7日Anson Lo（盧瀚霆）生日，一眾「神徒」們（粉絲暱稱）為他展開連串生日應援，包括10萬元巨型廣告牌、粉紅色「教主巴士」等。

鏡粉大搞生日應援　Jeremy歌迷會擲逾20萬為偶像慶生，詳見【下一頁】 

下周三（9月8日）將迎來26歲生日的Jeremy（李駿傑），他也陸續收到Unicorn（粉絲暱稱）送上的驚喜，Jeremy Lee Fans Club 早前接受傳媒訪問時亦透露，已為今次 Jeremy 生日集資約 20 萬投放廣告，頭炮是買下巴士車身廣告。公佈項目包括一架 98C 線九巴全包車身廣告、及 25 架非全包車隨機路線巴士。

    點擊圖片放大
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Jeremy曾於訪問中表示最喜歡的動物為神獸九尾狐，因其美麗而變幻多端，於是粉絲為他打造「九尾狐號」1A 巴士，巴士於上周末推出後反應熱烈，吸引大批粉絲及巴士迷拍照打卡。


另一個粉絲專頁Ninetales.Jeremy 斥資逾十萬元策劃一系列應援行動，包括自9月2日起，為期一星期於銅鑼灣、尖沙咀及旺角三區投放戶外電視廣告。創作團隊以短小精悍的 18 秒片段、快閃展出 Jeremy最多元化的形象，由〈Warrior〉的強橫霸氣、到〈Oh My God〉的精緻瑰麗、〈Gone〉的憂鬱清秀，最後以〈Boss〉兄弟歡慶片段作結，呼應「九尾狐號」1A 巴士車尾的團魂精神。

【MIRROR籃神卡】麥當勞「籃神卡」威力強勁 推出7天全線換罄 鏡粉崩潰求加印，詳見【下一頁


此外，Fans Club 早前亦舉辦了「慈善貼紙義賣」，籌得105,656元 善款捐助香港群貓會及貓行星。


Jeremy 自從今年 7 月拍攝首個個人廣告起，人氣急升成為廣告新寵兒，短短兩個月內已接拍多個知名品牌的廣告，包括洗髮水、飾品、護膚品、主題樂園等。其 IG 互動率更攀升至團內第二位，僅次於另一人氣王 Anson Lo（詳細數據見附錄）；可見極具個人風格的 Jeremy，fans當中的「鐵粉」比例相當高。各粉絲團合共集資逾 40 萬為其慶生，亳不令人意外。

收到粉絲各式生日應援賀禮，Jeremy 先後於訪問片及 Telegram group 向 fans 表達開心和感謝，更預告將於未來數天公佈驚喜回禮。據 Jeremy 早前的 IG story 透露，他正在錄製新的翻唱歌曲，有 fans 推測可能是新 cover 即將發佈，充滿期待。

MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界，詳見【下一頁

Ninetales.Jeremy 戶外電視廣告詳情：
播放期：9月2 日至9月8日
地點：
銅鑼灣 - 翡翠明珠廣場 08:00-24:00
尖沙咀 - 重慶大廈 08:00-24:00
旺角 - 百老匯戲院 10:00-23:00
廣告片長18秒，平均約六分鐘播放一次

「九尾狐號」巴士廣告詳情：
展示期：8月27日至10月21日，共八星期
車牌號碼：VK8296
主要路線：九巴 1A 線
行走路段：尖沙咀碼頭至秀茂坪，途經彌敦道、太子道、觀塘道等核心商業區及主幹道。

 

同場加映：【iM Cafe】新經濟股多搞作 港股反彈料未完

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記者：陳詠妍

品牌 九巴 廣告 廣告 歌曲 Mirror 李駿傑

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