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【打工仔夢想】英國公司員工可自行調整月薪　可加可減機制相當合情合理

環球政經 20:30 2021/09/02

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打工仔的夢想除了希望30歲就達至財富自由早日退休，另一個夢想或者是可以自行調整月薪，不過夢想都有成真的可能。據BBC報道，英國一家公司允許員工決定加減自己的工資，然而這個決定並非「一言堂」，要由員工自己收集好數據後，提出自己的工資要求，再經過同事們評估才可真正加人工。

【筍工推介】懲教署請媒體編輯 月薪逾5.8萬元 入職條件一覽 【見下頁

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BBC報道，英國公司GrantTree共有45名職員，每個人都可以自己定工資，而且可以隨時調整。員工首先需要收集同行業、相同崗位的工資信息來進行比較，同時要審視員工加入公司後的業績成長，再視乎公司是否有能力支付這份工資。

之後員工就可以提出自己的工資要求，並經過同事評估。最「民主」的地方在於，同事的審議非常重要，因為他們通常不會說「Yes或No」，而是提出各種各樣的問題，並提供反饋意見。經歷上述流程，員工就可以在無需得到任何人的準許下，為自己加薪。

因低借貸成本和對更多空間的渴望  英國樓價料繼續攀升【見下頁

報道又提到，一間軟件公司在兩年前亦提出自定工資的政策。如果員工希望加薪，他們首先需要通知人事部門，人事部門之後會指定6名職員給該名員工提供反饋意見。當然，偶爾也會發生員工提出比市價高得不合理要求，公司老闆查爾斯（Charles）認為這不一定是員工過於貪婪，而是對市場缺乏了解。

這時查爾斯會坦白地告訴員工：「你可以拿這個工資，但如果你的人工太貴，不能體現物有所值，那只能走人。」通常員工會降低了自己的加薪要求。實行此措施後，公司平均工資上漲了10%，不過離職率亦大大降低。

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撰文 : 陳楚琨

財務自由 英國廣播公司 經濟 薪酬待遇 英國

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