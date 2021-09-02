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【東薈城名店倉】慶祝一周年　 CLUB CG推90分鐘香港上空飛行旅程

商業 19:20 2021/09/02

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東薈城名店倉為慶祝 CLUB CG 一周年大日子，由即日起至10月3日推出一系列「一周年 Chill 慶典」主題活動，當中最受注目的是「賞住‧賞飛」旅程，活動讓消費者乘搭90分鐘飛機，欣賞香港上空的景色。（東薈城名店倉圖片）

疫情下，市民無法到外地旅遊，東薈城名店倉為慶祝 CLUB CG 一周年大日子，由即日起至10月3日推出一系列「一周年 Chill 慶典」主題活動，當中最受注目的是「賞住‧賞飛」旅程，活動讓消費者乘搭90分鐘飛機，欣賞香港上空的景色。

【測量行業】測量業迎疫後發展機遇　惟缺本地專才

半空飛行體驗

CLUB CG 會員只需以10,000積分即可換領體驗乙次，於10月16日搭乘90分鐘香港上空飛行旅程，欣賞香港上空及大嶼山周邊景致。旅程由旅遊達人Jerry.C領團，與大家分享旅遊經驗及飛行趣事，途中更會以遊戲形式送出商場商戶現金券。非CLUB CG 會員亦可憑港幣2,000元或以上合資格之消費，即場登記成為CLUB CG 會員，並憑以上指定積分參加「賞住‧賞飛」之旅。

甜點車主題打卡裝置

東薈城名店倉還打造了少女系的甜點車主題打卡裝置，車身以馬卡龍色調設計，活動期間會推出三個數碼互動小遊戲；而逢星期五至日，即場追蹤商場Instagram或 Facebook的顧客可獲「 CLUB CG 棒棒生日蛋糕」一支。CLUB CG 會員或準會員可免費體驗「 Chill 動態趣拍站」製作相片磁石貼，即場免費登記成為準會員亦可參與。

指定電影及美食現金券

另外，CLUB CG 會員於指定商戶以電子貨幣即日消費滿指定金額，可換領指定電影及美食現金券；非CLUB CG會員亦可憑港幣2,000元或以上合資格之消費，即場登記成為 CLUB CG會員參與活動。

一周年限定精品

為慶祝 CLUB CG 一周年，商場推出多款限定獎賞，如THERMOS 真空保溫杯、 Moet Brut Mini 香 檳 200ml、Le Creuset 陶瓷花形碟及奇華餅家熊貓曲奇禮盒等，由 9 月 1 日至 30 日，已累積滿 1,000 積分之 CLUB CG 會員即可憑積分換領獎賞。

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責任編輯：李智美

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