【BNO移民英國】一行業水漲船高 突變缺人好工

新冠肺炎疫情加上脫歐，讓英國經濟大受打擊。疫情對英國經濟的影響近來愈發明顯，運輸業的人手短缺問題牽一髮動全身，恐怕會釀成英國供應鏈災難。運輸行業從業員特別是大型貨車司機，突然成為英國現時最好前景的工作。

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新冠疫情去年大流行後，眾多生活在英國的歐盟大型貨車司機選擇回鄉。疫情稍為緩和後，更多司機因英國脫歐引起的眾多不便而不想重操故業。英國於疫情期間積累大量訂單，現時需要更多大型貨車司機運輸，現有人力根本不足應付需求。

英國有大型貨車司機聯會指出，比起疫情前，英國現時缺少超過10萬名大型貨車司機。英國政府有見及此，開放大型貨車司機每周兩日增加2小時駕駛時間，並延長措施至10月3日。不過，措施被批治標不治本，始終未有解決人手不足的問題。

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不少物流公司希望，英國政府可以把外國大型貨車司機，納入工作簽證的技術員工短缺名單，方便更多外國大型貨車司機取得英國工作簽證。不過，英國內政部對此未有太大興趣，政府亦稱正在推動政策，改善大型貨車司機薪資﹑工作環境及多樣性，希望有助解決問題。

受制於大型貨車司機人數驟減，英國各行業面臨供應鏈斷裂危機。連鎖快餐店Nando's有50間分店被迫暫停營業，英國麥當勞停賣奶昔及樽裝飲品；德國糖果生產商Haribo無法向英國運貨；英國能源公司英國石油（BP）數間加油站停業；超市每日取消30至40宗送貨。

責任編輯：吳漢培