富途舉辦大抽獎　送20部房車及100部蘋果手機 　總值近700萬元

富途證券國際（香港）有限公司宣布，為慶祝富用戶突破1,500萬，將於9月1日起舉大抽獎，合共送出20部Audi A3 Sportback 房車及100部蘋果手機，總值近700萬港元豪華大禮，登記時間於9月30日截止，為期一個月。

註冊用戶只要於牛牛圈話題專區完成分享留言並於抽獎頁面登記資料，即有機會贏取豐富獎品。期內，新客戶仍可享有一股蘋果（美：AAPL）（價值約$1,100港元）的迎新優惠、以及港股證券一世免佣此等優惠，得獎結果將會在10月29日公佈。

富途是次推出大抽獎活動，登記時間為期一個月，幸運兒將瓜分20部Audi A3 Sportback 房車 及100部蘋果手機，獎品總值超過七百萬港元。期內，年滿十八歲且持有有效香港身份證的註冊用戶， 只需要簡單3步即可有機會贏取大獎 ：

1. 開啟富途牛牛APP，點擊進入「牛牛圈」話題專區 ；

2. 於左上方「推薦」進入「熱議話題」，在「你最喜歡的投資理財功能和學習投資的方法是什麼？」話題中，撰寫不少於20個中文字或30個英文字的評論

3.發表後，立即返回活動頁面登記抽獎資料。

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責任編輯：黎淑雯

