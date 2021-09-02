【新股IPO】火鍋連鎖店撈王來港上市已遞表 傳集資2億美元

消息指，粵式火鍋連鎖餐廳撈王已遞交上市申請，計劃集資2億美元（約15.6億港元）；中金公司及華泰國際為聯席保薦人。目前，撈王在內地25個城市開設了135家連鎖自營餐廳及在台北開設了1家餐廳，均由該集團運營。其中，包括2家「鍋季」、2家「撈王心靈肚雞湯」。

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2018至2020年度，撈王的餐廳顧客人均消費分別為120.3元人民幣、123.7元人民布和128.1元人民幣；截至最後實際可行日期，撈王會員系統擁有超過860萬名注冊會員。

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此外，今年上半年撈王的翻枱率為2.4次/天，去年同期該數據為2.1次/天；上半年餐廳顧客人均消費為123.9元人民幣，對比去年同期下跌6.2元人民幣。今年上半年收入達6.47億元，按年增長48.2%；期內利潤達2145萬元人民，去年同期僅得106.2萬元人民幣。

撈王是次集資所得，將用於建設2號中央工廠、在全國及全球開設新的餐廳等。

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記者：張以正