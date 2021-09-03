歐洲同陷運輸人手荒 缺40萬貨車司機

英國運輸業最近遭逢打擊，出現人手不足問題，一海相隔的歐洲亦面對相同困境。有英國媒體發現，德國、法國及意大利同有大型貨車司機短缺情況，3國皆錄過萬相關職位空缺。

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英國運輸信息公司Transport Intelligence研究發現，德國去年缺少4.5萬至6萬名大型貨車司機，數字仍在不斷增加。國際公路運輸聯盟（International Road Transport Union）警告，直至2027年，德國將出現18.5萬個相關職位空缺。

根據2019年數字，法國亦缺少約4.3萬名貨車司機，短缺數目隨年增加。意大利交通部門則指，相關職位約有1.5萬個空缺。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報道，歐洲國家之中，大型貨車司機人手最緊張的是波蘭。西班牙情況與德法類似，整個歐洲估計共缺少40萬名大型貨車司機。

移民機構Visa Solutions行政總監Jose Gomez-Urquiza指，目前正經歷近年來最嚴重的司機人手短缺。

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英國脫歐後，今年推出新簽證制度，被指傾向高技術移民，許多歐盟居民離開英國回到歐盟就業。英國坊間普遍認為，近期大型貨車司機人手問題由脫歐造成。

惟報道引述專家指，人手短缺由多個原因造成，脫歐只是其中之一。疫情封城限制下取消4萬次大型貨車司機牌照考試被取消，工資較低等都是成因。

英國零售商協會（British Retail Consortium）最新數據顯示，供應鏈危機開始浮現，商品價格每月皆錄得上漲。

協會行政總監狄金森（Helen Dickinson）表示，食品零售商正盡力降低價格，但隨著商品及運輸成本增加，未來非常大機會加價。他指政府需立即採取行動，如增加重型貨車司機牌考試數目，及為歐盟大型貨車司機提供臨時簽證等。

責任編輯：李俊儀