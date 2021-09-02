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前「債王」格羅斯：債券和現金一樣是「投資垃圾」

股樓投資 20:09 2021/09/02

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華爾街著名基金經理、曾經有「債王」之稱的格羅斯 (Bill Gross) 本周形容債券就像現金一樣，為「投資垃圾」。他指美國長期債券孽息率太低，那些買長債的基金是「投資垃圾桶（investment garbage can）」。

格羅斯在網站中寫道，美國10年期國債孽息率為1.29%，未來12個月內有望攀升至2%，投資者則相當於損失約3%。他還指現金長期以來一直是「垃圾」，而股票盈利增長預期若是低於雙位數，也將加入「垃圾車」當中。

現年77歲的格羅斯長期看淡債券，他於3月接受外媒採訪時表示已經開始沽空美債，其實國債孽息率在1.25%左右。此後，美債一度遭到拋售，但新冠疫情反復又引發市場對經濟增長的擔憂，及後美債又出現反彈。

他在本周一指出，目前美債孳息率「只有上漲的空間」。聯儲局於去年疫情後通過回購國債放水救市，他指聯儲局已經吸納了約60%的淨美國國債發行規模，惟當局或於今年收水，再加上外國央行和投資者對於美債需求減弱；與此同時，當局未來約1.5萬美元的財政赤字，表明國債供應將持續處於高位。

 

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编辑：李勝男

經濟 格羅斯 基金 債券

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