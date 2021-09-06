【內房數據】金輝控股上月銷售按年跌9.5%　一文看清8月內房銷售數據（不斷更新）

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【恒指夜期＋北水】夜期升63點 北水重新吸資21億 買騰訊藥明生物（不斷更新）
內房8月銷售數據出爐，受政策調控等多個因素，上月全國房地產市場繼續降溫，據中國指數研究院公布，首8月首100名房企銷售額整體呈現下降趨勢，均值為887.9億元（人民幣，下同），按年增長29.8%，較首7月放緩。本文綜合各大內房的上月銷售數據，以便讀者作參考，以下貨幣單位為人民幣。
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金輝控股 （09993） 8月合約銷售約61.6億元，按年跌9.5%，合約銷售面積約為45.3萬平方米，合約平均售價約為每平方米13,600元。首8個月合約銷售約703.3億元，按年升33.1%，累計合約銷售面積約為421.2萬平方米，合約平均售價約為每平方米16,700元。
祥生控股 （02599） 8月總合約銷售額56.7億元，合約建築面積約36.9萬平方米，平均合約售價約每平方米15400元。首8個月合約銷售總額約為609.1億元，合約建築面積約為455.4萬平方米，平均合約售價約為每平方米13,400元。
陽光100中國 （02608） 8月合同銷售額約9800萬元（包含小股操盤項目2500萬元）， 對應合同銷售面積約8,817平方米。首8個月實現合同銷售額約24.03億元（包含小股操盤項目5.73億元），對應合同銷售面積約21.9萬平方米。
雅居樂 （03383） 8月的預售金額合計為85.3億元，按年跌28.7%，而對應建築面積為57.8萬平方米，平均價為每平方米14,758元。首8個月預售金額合計為920.5億元，按年升18.5%，而對應建築面積為594.6萬平方米，平均價為每平方米15,482元。
德信地產 （02019） 8月合約銷售金額約58.1億元，合約銷售面積約29.30萬平方米。首8個月實現累計合約銷售金額約532.2億元，累計合約銷售面積約253.6萬平方米。
中海外 （00688） 8月合約物業銷售金額約250.23億元，按年下跌13.1%；而相應的已售樓面面積約為134.5萬平方米，按年下跌 1.7%。首8個月累計合約物業銷售金額約2549.29億元， 相應的累計已售樓面面積約1286.9萬平方米，分別按年增加14.7%及6.1%。截至8月底止，中國海外系列公司錄得已認購物業銷售約156.82億元。
中海宏洋 （00081） 8月實現合約銷售額44.65億元及合約銷售面積44.72萬平方米，分別按年增加0.4%及21.9%。首8個月累計合約銷售額520.33億元及合約銷售面積403.5萬平方米，分別按年增加42.4%及29.4%。截至8月底，累計認購未簽約額14.47億元。
金地商置 （00535） 8月的合約銷售總額約48.27億元，而期內合約銷售總面積約27.62萬平方米，銷售均價為每平方米約17,500元。首8個月累計合約銷售總額約538.75億元，而累計銷售總面積約250.79萬平方米。
越秀地產 （00123） 8月合同銷售金額約為126.69億元，按年上升約65%，實現合同銷售面積約為40.61萬平方米，按年上升約32%。首8個月累計合同銷售金額約651.85億元，按年上升約26%，佔全年銷售目標1122億元的58%，累計合同銷售面積約239.43萬平方米，按年上升約15%。
花樣年 （01777） 8月銷售額為約40.33億元，按年跌21%，相應已售建築面積為約29.96萬平方米，平均售價為每平方米約13,463元。首8個月已累積的銷售額為約372.67億元，按年升36%，相應已售建築面積為約235.5萬平方米，平均售價為每平方米約15,822元。
中國金茂 （00817） 8月簽約銷售金額143.5億元，簽 約銷售建築面積約63.59萬平方米。首8個月集團累計 取得簽約銷售金額共計1620億元。
中國恒大 （03333） 8月合約銷售金額380.8億元（人民幣，下同），按年跌26.0%；合約銷售面積534.1萬平方米，按年增0.3%。
中原建業 （09982） 8月合約銷售24.6億元， 按年減9.6%，合約銷售建築面積40.18萬平方米，按年減少13.7%。首8月合約銷售約216.34億元，按年增18.8%；合約銷售建築面積約362.35萬平方米，按年增17.0%。
萬科企業 （02202） 8月合同銷售金額370.3億元，合同銷售面積219.4萬平方。首8個月公司累計實現合同銷售面積2,718.2萬平方米，合同銷售金額人民幣4,430.1億元。
中國奧園 （03883） 8月合同銷售額約103.6億元，首8個月總合約銷售約875.5億元，按年增長23%。
世茂集團 （00813） 8月合約銷售錄得240.4億元，按年跌18.7%，合約建築面積約1.36萬平方米，按年跌19.8%。首8個月總合約銷售約1989.18億元，按年增17.7%，合約建築面積約1120.64萬平方米，按年增16.4%。
上坤地產 （06900） 首8個月合約銷售金額為201.7億元，合約銷售面積達151.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米13,284元。
禹洲集團 （01628） 8月合同銷售額為90.1億元，按年跌21.8%；銷售面積為43.1萬平方米，按年微升0.27%；平均銷售價格為每平方米20,898元，按年跌38.4%。首8個月累積銷售金額為713.76億元，按年升9.1%；累計銷售面積為373.3萬平方米，按年跌6.4%，平均銷售價格為每平方米19,117元，按年升16.5%。
時代中國 （01233） 8月合同銷售額為67.5億元，按年跌24.3%，簽約建築面積為31.9萬平方米，按年跌48.7%。首8個月累售金額為600.24億元，按年升21.6%，簽約建築面積為304.2萬平方米，按年跌13.8%。
中梁控股 （02772） 8月合同銷售額為120億元，按年跌29%；期內合約銷售面積為95.9萬平方米，按年跌30.2%；平均售價為每平方米12,500元，按年升1.6%。首8個月累計銷售合同為1190億元，按年升23.3%；期內合約累售面積約945.2萬平方米，按年升26.4%；平均銷售均價為每平方米12,600元，按年略升0.8%。
大發地產 （06111） 首8個月累計合同銷售為313.01億元，按年升95.6%；累計合同銷售面積為191.6萬平方米，按年升68.2%；平均售價為每平方米16,337元，按年升16.3%。
旭輝 （00884） 8月合同銷售約200.2億元，按年跌21.8%，合同銷售面積約112.84萬平方米，合同銷售均價約18,800元平方米。首8個月累計合同銷售金額約1,770.5億元，按年升38%，合同銷售面積約1010.78萬平方米，合同銷售均價約17,900元平方米。
佳兆業 （01638） 8月合約銷售錄得78.98億元，按年跌15.6%，合約建築面積約45.4萬平方米。首8個月總合約銷售約818.5億元，按年升49%，合約建築面積為484.9萬平方米，分別按年升49%及51.3%。
融信中國 （03301） 8月總合約銷售額約為110.2億元，按年跌8.4%，合約建築面積約為55.8萬平方米；平均合約售價約為每平方米19,755元。首8個月總合約銷售額約1098.4億元，按年增29.9%，合約建築面積約為535.6萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,507元。
力高集團 （01622） 首8個月實現的合約銷售約為293.19億元，建築面積約338.35萬平方米。
景瑞控股 （01862） 8月的合約簽約銷售額約為12.81億元，按年跌63.6%，合同銷售面積約為5.86萬平方米，合同銷售均價約21,860元平方米。首8個月累計合約簽約銷售額約為225.23億元，按年升71%，合同銷售面積約為118.4萬平方米，合同銷售均價約19,022元平方米。
富力地產 （02777） 8月總銷售收入共約93.6億元，銷售面積達約65.49萬平方米，按月分別升13%及7%。首8個月總銷售收入約826.9億元，銷售面積達約611.9萬平方米，按年升5%及下降 8%。
當代置業 （01107） 8月合約銷售額約42.1億元，其中物業合約銷售額約41.1億元，車位合約銷售額約1億元。首8個月合約銷售額約299.8億元，其中物業合約銷售額約295.6億元，車位合約銷售額約4.2億元。
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編輯：袁諾曦