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【內房數據】禹洲集團上月銷售按年跌近22%　一文看清8月內房銷售數據（不斷更新）

股市 17:36 2021/09/03

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一文看清8月內房銷售數據

內房8月銷售數據出爐，受政策調控等多個因素，上月全國房地產市場繼續降溫，據中國指數研究院公布，首8月首100名房企銷售額整體呈現下降趨勢，均值為887.9億元（人民幣，下同），按年增長29.8%，較首7月放緩。本文綜合各大內房的上月銷售數據，以便讀者作參考，以下貨幣單位為人民幣。

重溫一文看清7月內房銷售數據，看【下一頁】

上坤地產 （06900） 首8個月合約銷售金額為201.7億元，合約銷售面積達151.8萬平方米，平均銷售價格為每平方米13,284元。

禹洲集團 （01628） 8月合同銷售額為90.1億元，按年跌21.8%；銷售面積為43.1萬平方米，按年微升0.27%；平均銷售價格為每平方米20,898元，按年跌38.4%。首8個月累積銷售金額為713.76億元，按年升9.1%；累計銷售面積為373.3萬平方米，按年跌6.4%，平均銷售價格為每平方米19,117元，按年升16.5%。

時代中國 （01233） 8月合同銷售額為67.5億元，按年跌24.3%，簽約建築面積為31.9萬平方米，按年跌48.7%。首8個月累售金額為600.24億元，按年升21.6%，簽約建築面積為304.2萬平方米，按年跌13.8%。

中梁控股 （02772） 8月合同銷售額為120億元，按年跌29%；期內合約銷售面積為95.9萬平方米，按年跌30.2%；平均售價為每平方米12,500元，按年升1.6%。首8個月累計銷售合同為1190億元，按年升23.3%；期內合約累售面積約945.2萬平方米，按年升26.4%；平均銷售均價為每平方米12,600元，按年略升0.8%。

大發地產 （06111） 首8個月累計合同銷售為313.01億元，按年升95.6%；累計合同銷售面積為191.6萬平方米，按年升68.2%；平均售價為每平方米16,337元，按年升16.3%。

旭輝 （00884） 8月合同銷售約200.2億元，按年跌21.8%，合同銷售面積約112.84萬平方米，合同銷售均價約18,800元平方米。首8個月累計合同銷售金額約1,770.5億元，按年升38%，合同銷售面積約1010.78萬平方米，合同銷售均價約17,900元平方米。

佳兆業 （01638） 8月合約銷售錄得78.98億元，按年跌15.6%，合約建築面積約45.4萬平方米。首8個月總合約銷售約818.5億元，按年升49%，合約建築面積為484.9萬平方米，分別按年升49%及51.3%。

融信中國 （03301） 8月總合約銷售額約為110.2億元，按年跌8.4%，合約建築面積約為55.8萬平方米；平均合約售價約為每平方米19,755元。首8個月總合約銷售額約1098.4億元，按年增29.9%，合約建築面積約為535.6萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,507元。

力高集團 （01622） 首8個月實現的合約銷售約為293.19億元，建築面積約338.35萬平方米。

景瑞控股 （01862） 8月的合約簽約銷售額約為12.81億元，按年跌63.6%，合同銷售面積約為5.86萬平方米，合同銷售均價約21,860元平方米。首8個月累計合約簽約銷售額約為225.23億元，按年升71%，合同銷售面積約為118.4萬平方米，合同銷售均價約19,022元平方米。

富力地產 （02777） 8月總銷售收入共約93.6億元，銷售面積達約65.49萬平方米，按月分別升13%及7%。首8個月總銷售收入約826.9億元，銷售面積達約611.9萬平方米，按年升5%及下降 8%。

當代置業 （01107） 8月合約銷售額約42.1億元，其中物業合約銷售額約41.1億元，車位合約銷售額約1億元。首8個月合約銷售額約299.8億元，其中物業合約銷售額約295.6億元，車位合約銷售額約4.2億元。

相關文章：【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底

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編輯：袁諾曦

傳統經濟股 港股 當代置業（01107） 銷售 力高集團（01622） 景瑞控股（01862） 融信中國（03301） 富力地產（02777）

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