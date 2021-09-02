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【內房數據】景瑞控股上月銷售按年跌63.6%　一文看清8月內房銷售數據（不斷更新）

股市 18:25 2021/09/02

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一文看清8月內房銷售數據

內房8月銷售數據出爐，受政策調控等多個因素，上月全國房地產市場繼續降溫，據中國指數研究院公布，首8月TOP100房企銷售額整體呈現下降趨勢，均值為887.9億元人民幣，按年增長29.8%，較首7月放緩。本文綜合各大內房的上月銷售數據，以便讀者作參考，以下貨幣單位為人民幣。

重溫一文看清7月內房銷售數據，看【下一頁】

融信中國 （03301） 8月總合約銷售額約為110.2億元，按年跌8.4%，合約建築面積約為55.8萬平方米；平均合約售價約為每平方米19,755元。首8個月總合約銷售額約1098.4億元，按年增29.9%，合約建築面積約為535.6萬平方米，平均合約售價約為每平方米20,507元。

力高集團 （01622） 首8個月實現的合約銷售約為293.19億元，建築面積約338.35萬平方米。

景瑞控股 （01862） 8月的合約簽約銷售額約為12.81億元，按年跌63.6%，合同銷售面積約為5.86萬平方米，合同銷售均價約21,860元平方米。首8個月累計合約簽約銷售額約為225.23億元，按年升71%，合同銷售面積約為118.4萬平方米，合同銷售均價約19,022元平方米。

富力地產 （02777） 8月總銷售收入共約93.6億元，銷售面積達約65.49萬平方米，按月分別升13%及7%。首8個月總銷售收入約826.9億元，銷售面積達約611.9萬平方米，按年升5%及下降 8%。

當代置業 （01107） 8月合約銷售額約42.1億元，其中物業合約銷售額約41.1億元，車位合約銷售額約1億元。首8個月合約銷售額約299.8億元，其中物業合約銷售額約295.6億元，車位合約銷售額約4.2億元。

相關文章：【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底

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編輯：袁諾曦

傳統經濟股 港股 當代置業（01107） 銷售 力高集團（01622） 景瑞控股（01862） 融信中國（03301） 富力地產（02777）

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