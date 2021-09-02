買美股點揀　唐牛開倉分享兩隻重倉美股

美股屢創新高，不少散戶投資者都由港股轉戰美股。假如初入美股戰場，買美股又可以揀買哪些？獨立股評人唐牛無私開倉，分享兩隻重倉美股，想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

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00：00 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股外圍市況速報 蘋果股價續升

02：19 - 亞太外圍市況速報

02：54 - 港股上日市況速報＋北水盤路

03：55 - 港股重返二萬六 科技股企穩未？

04：48 - 市場料中央對監管措施「暫時收貨」利港股

06：03 - 「十‧一」黃金周當前 監管先唞唞？

06：25 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景點睇？有力挑戰重返500元

08：19 - 騰訊 （00700） 買賣策略建議

09：16 - 快手 （01024） 買賣策略建議

11：50 - 股票分析：京東健康 （06618） 現價可買入作長綫投資？

13：00 - 股票分析：百度（009888）買賣策略建議

14：00 - 熱炒國策股現回吐 汽車股、新能源股前景如何？

15：00 - 吉利 （00175） 短綫值得留意

16：00 - 9月投資倉位部署

16：50 - 新能源股 唐牛選買ETF （03134）

17：56 - 股票分析：長城汽車 （02333） 上望空間多少？

18：34 - 股票分析：廣汽 （02238） 上望空間多少？

19：19 - 股票分析：安踏 （02020） 上望空間多少？

20：11 - 股票分析：東岳 （00198） 配股後短綫走勢如何？

21：11 - 港股開市前市況速報

23：23 - ET個股推介：中集安瑞科 （03899）

24：35 - 股票分析：微盟 （02013） 股價前景點睇？

25：51 - 股票分析：騰訊 （00700） 業績後第8次回購有幾利好？

26：26 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景及買賣策略如何

27：05 - 買電訊股收息一注資金點樣揀：數碼通 （00315） vs香港電訊 （06823） vs和記電訊 （00215）

29：08 - 股票分析：中國神華 （01088） 買賣策略何

29：51 - 股票分析：中國建材 （03323） 未有貨現價可買？

31：06 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景如何？

31：47 - 牛牛分享美股倉位部署：艾司摩爾（ASML.US）、Sea Limited（SE.US）

33：45 - 股票分析：美團 （03690） 小注短炒可以嗎？

34：50 - 股票分析：京東 （09618） 高位買入現價溝淡成本可以嗎？

35：55 - 股票分析：特步 （01368） 短綫走勢如何

36：50- 美股分析：特步（RBLX.US）短綫走勢如何

37：32- 美股分析：蘋果（APPL.US）短綫走勢如何

38：38- 美股分析：特斯拉（TSLA.US）短綫走勢如何

39：19- 美股分析：艾司摩爾（ASML.US）哪個價位入可以？

40：15- 美國非農就業數據對美股後市影響如何？

40：55 - 港股開市後市況速報

42：06 - 財經日誌提提你

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唐牛開倉分享兩隻重倉美股