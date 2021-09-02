【外送商機】 foodpanda mall服務覆蓋近30間屈臣氏分店　最快10分鐘可送達

▲ foodpanda mall首階段率先引入香港屈臣氏近30間分店，並將逐步拓展服務覆蓋範圍。

foodpanda香港與屈臣氏宣佈正式展開合作計劃，foodpanda mall首階段率先引入香港屈臣氏近30間分店，並將逐步拓展服務覆蓋範圍。由8月起，顧客可透過foodpanda mall選購逾550款屈臣氏店內受歡迎的產品，包括保健和美容、個人護理、嬰幼兒產品及家居日用品等，最快10分鐘即可送達。

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foodpanda 香港致力發展生活百貨業務，自今年年初起，foodpanda mall的非食品訂單佔比至今已增長超過三倍。foodpanda香港董事總經理賴偉昕表示，這次合作提升了雙方的多元化零售渠道、顧客體驗及產品種類，讓雙方共同發展健與美市場快商務的領域。foodpanda mall已計劃與香港屈臣氏更緊密合作，擴展更多元化的產品選擇及覆蓋至更多分店。

香港屈臣氏董事總經理李家樂表示，是次與foodpanda mall的合作計劃，不但為顧客提供更省時的配送服務，縮短至最快10分鐘便可送達府上。計劃由8月推出至今，反應熱烈，顧客大多選購家居急切需要的產品，當中防疫用品、紙品、電話卡、藥品及家庭計劃用品等的銷量尤其顯著。期望與foodpanda 香港將再加強合作，擴展店舖網絡的服務範圍，並將於年底前提升產品選擇至雙倍，為顧客提供更靈活彈性的購物體驗。

為慶祝計劃成功推出市場，由即日起至9月30日期間，所有顧客於foodpanda mall內訂購屈臣氏店內的產品滿$180，全單即可享有7折優惠。

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責任編輯：蘇穎琪