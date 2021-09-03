【運動商機】直立板、獨木舟活動掀熱潮　帶動課程、裝備需求急升

▲ 直立板課堂現時平日亦能開班，假期更是爆滿。（受訪者提供圖片）

本地疫情靠穩，不少香港人亦會趁周末假日期間，到大自然進行戶外活動。當中以水上活動如直立板、獨木舟等，特別受歡迎。有受訪港人表示，每星期亦會參與水上活動一次，料今月開支逾1500元。熱潮更令相關產品及課程需求急升，相關生意額增長３至５成。

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運動用品連鎖店迪卡儂（Decathlon）透露，近數個月來，水上運動用品有較有明顯的需求增長。發言人回覆本報查詢時表示：「不論是游泳用品，抑或其他水上運動如獨木舟、直立板、潛水等用品均見需求增長。」除了水上運動用品外，行山露營、跑步等用品亦較多人選購。

▲ 直立板課堂現時平日亦能開班，假期更是爆滿。（受訪者提供圖片）

提供直立板體驗的水上活動公司「濕遊悠 」亦指，疫情緩和，港人仍未可以外遊，令水上活動的需求大升。該企創辦人梁淦銘透露，近期查詢量按年增加4至5成，整體生意額亦上漲3至4成。他形容：「現時平日亦能開班，假期更是爆滿。有些公司或機構亦會舉行直立板活動。」

「濕遊悠 」提供不同類班的直立板體驗，包括初級至中級課程、直立板瑜伽等。梁表示，初階的直立板教學課程最受歡迎，其次親子班的反應亦不俗。他又指，有不少完成初階課程的參加者，亦會再參加「直立板旅程」，前往西貢等不同目的地。有不少學生甚至會選擇添置中價位的划槳，花逾1000至2000元左右，因自家的划槳有較多款式及材質選擇，重量可比租借的划槳輕身。

即使步入轉季階段，但梁淦銘表示，直立板活動基本上無分季節，參加者只需配備保暖的潛水衣亦可參加。他相信「直立板旅程」及「直立板露營」等體驗，在秋冬季仍會受市民歡迎。

▲ 「濕遊悠 」創辦人梁淦銘認為，直立板活動基本上無分季節，參加者只需配備保暖的潛水衣在冬天亦可參加。（受訪者提供圖片）

反之，居家運動用品的需求雖然仍存在，但增長已見明顯放緩。運動用品網店Accstore亦稱， 去年非常流行的居家運動器材今年銷情倒退，拖累生意跌近半。不過，其數碼營銷經理何啟賢發現，戶外用品的銷售額卻急增2至3成左右。

近期時興的獨木舟，相關的用品即使未有在網店上架，但亦有顧客查詢及訂購。適用於各項水上活動的防水袋亦持續有生意。他續指，近年內行山、露營的風氣持續，料步入秋冬後，相關的產品亦有機會成為另一浪潮。

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記者：葉泳珊