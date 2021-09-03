  • 31°C
香港時間 : 2021903日 (五) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【運動商機】直立板、獨木舟活動掀熱潮　帶動課程、裝備需求急升

商業 12:00 2021/09/03

分享：

直立板課堂現時平日亦能開班，假期更是爆滿。（受訪者提供圖片）

本地疫情靠穩，不少香港人亦會趁周末假日期間，到大自然進行戶外活動。當中以水上活動如直立板、獨木舟等，特別受歡迎。有受訪港人表示，每星期亦會參與水上活動一次，料今月開支逾1500元。熱潮更令相關產品及課程需求急升，相關生意額增長３至５成。

【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客    平日入場最平只需298元

運動用品連鎖店迪卡儂（Decathlon）透露，近數個月來，水上運動用品有較有明顯的需求增長。發言人回覆本報查詢時表示：「不論是游泳用品，抑或其他水上運動如獨木舟、直立板、潛水等用品均見需求增長。」除了水上運動用品外，行山露營、跑步等用品亦較多人選購。

直立板課堂現時平日亦能開班，假期更是爆滿。（受訪者提供圖片）

提供直立板體驗的水上活動公司「濕遊悠 」亦指，疫情緩和，港人仍未可以外遊，令水上活動的需求大升。該企創辦人梁淦銘透露，近期查詢量按年增加4至5成，整體生意額亦上漲3至4成。他形容：「現時平日亦能開班，假期更是爆滿。有些公司或機構亦會舉行直立板活動。」

「濕遊悠 」提供不同類班的直立板體驗，包括初級至中級課程、直立板瑜伽等。梁表示，初階的直立板教學課程最受歡迎，其次親子班的反應亦不俗。他又指，有不少完成初階課程的參加者，亦會再參加「直立板旅程」，前往西貢等不同目的地。有不少學生甚至會選擇添置中價位的划槳，花逾1000至2000元左右，因自家的划槳有較多款式及材質選擇，重量可比租借的划槳輕身。

即使步入轉季階段，但梁淦銘表示，直立板活動基本上無分季節，參加者只需配備保暖的潛水衣亦可參加。他相信「直立板旅程」及「直立板露營」等體驗，在秋冬季仍會受市民歡迎。

「濕遊悠 」創辦人梁淦銘認為，直立板活動基本上無分季節，參加者只需配備保暖的潛水衣在冬天亦可參加。（受訪者提供圖片）

反之，居家運動用品的需求雖然仍存在，但增長已見明顯放緩。運動用品網店Accstore亦稱， 去年非常流行的居家運動器材今年銷情倒退，拖累生意跌近半。不過，其數碼營銷經理何啟賢發現，戶外用品的銷售額卻急增2至3成左右。

近期時興的獨木舟，相關的用品即使未有在網店上架，但亦有顧客查詢及訂購。適用於各項水上活動的防水袋亦持續有生意。他續指，近年內行山、露營的風氣持續，料步入秋冬後，相關的產品亦有機會成為另一浪潮。

【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）

【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客

記者：葉泳珊

相關文章

【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）
2021/09/02
【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）
【疫下商機】零食店增購來自日韓的零食貨　海外零食銷售額按年增15%
2021/09/01
【疫下商機】零食店增購來自日韓的零食貨　海外零食銷售額按年增15%
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
2021/09/01
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
【疫下商機】港人對海外零食需求增高　帶動本地消費商機
2021/09/01
【疫下商機】港人對海外零食需求增高　帶動本地消費商機

你可能感興趣

【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）
15:19 2021/09/02
【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）
【疫下商機】零食店增購來自日韓的零食貨　海外零食銷售額按年增15%
18:16 2021/09/01
【疫下商機】零食店增購來自日韓的零食貨　海外零食銷售額按年增15%
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
19:31 2021/09/01
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
迪卡儂 疫情 運動用品 運動 水上運動 瑜伽 獨木舟 行山 運動 大自然

上一篇文章

【科企監管】WhatsApp因違反歐盟GDPR條例　或被判罰逾20億港元

下一篇文章

【疫市營商】 Burger King全美推會員計劃　冀刺激銷售兼增線上訂單
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為新產品】華為香港推出HUAWEI MateView系列全新屏幕　迎合辦公、娛樂需求
【華為新產品】華為香港推出HUAWEI MateView系列全新屏幕　迎合辦公、娛樂需求
【大灣區】 首屆「粵港澳大灣區購物節」開幕　各電商平台和商家提供多項優惠
【大灣區】 首屆「粵港澳大灣區購物節」開幕　各電商平台和商家提供多項優惠
【字節跳動】字節跳動取消「長短周」　員工反抱怨薪資大減
【字節跳動】字節跳動取消「長短周」　員工反抱怨薪資大減
【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）
【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）
【金融科技】11間金融科技初創　入圍2021 Accenture Fintech Innovation Lab Asia Pacific
【金融科技】11間金融科技初創　入圍2021 Accenture Fintech Innovation Lab Asia Pacific
【網購商機】港網購市場發展空間大　香港寬頻推「HOME+」冀分一杯羹
【網購商機】港網購市場發展空間大　香港寬頻推「HOME+」冀分一杯羹