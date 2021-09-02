  • 30°C
香港時間 : 2021902日 (四) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

看好新能源股前景　資金有限可選買呢隻ETF

股市 18:15 2021/09/02

分享：

國策受惠股少不了新能源股，若看好新能源股前景，但資金有限的話，獨立股評人唐牛建議可考慮選買這些ETF－南方太陽能 （03134） 。想知原因及買賣策略，立即點擊收看／收聽。

***

重溫《ET開市直擊》足本版↓

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽

01：09 - 美股外圍市況速報　蘋果股價續升

02：19 - 亞太外圍市況速報

02：54 - 港股上日市況速報＋北水盤路

03：55 - 港股重返二萬六　科技股企穩未？

04：48 - 市場料中央對監管措施「暫時收貨」利港股

06：03 - 「十‧一」黃金周當前　監管先唞唞？

06：25 - 股票分析：騰訊 （00700） 股價前景點睇？有力挑戰重返500元

08：19 - 騰訊 （00700） 買賣策略建議

09：16 - 快手 （01024） 買賣策略建議

11：50 - 股票分析：京東健康 （06618） 現價可買入作長綫投資？

13：00 - 股票分析：百度（009888）買賣策略建議

14：00 - 熱炒國策股現回吐　汽車股、新能源股前景如何？

15：00 - 吉利 （00175） 短綫值得留意

16：00 - 9月投資倉位部署

16：50 - 新能源股　唐牛選買ETF （03134）

17：56 - 股票分析：長城汽車 （02333） 上望空間多少？

18：34 - 股票分析：廣汽 （02238） 上望空間多少？

19：19 - 股票分析：安踏 （02020） 上望空間多少？

20：11 - 股票分析：東岳 （00198） 配股後短綫走勢如何？

21：11 - 港股開市前市況速報

23：23 - ET個股推介：中集安瑞科 （03899）

24：35 - 股票分析：微盟 （02013） 股價前景點睇？

25：51 - 股票分析：騰訊 （00700） 業績後第8次回購有幾利好？

26：26 - 股票分析：海爾智家 （06690） 股價前景及買賣策略如何

27：05 - 買電訊股收息一注資金點樣揀：數碼通 （00315） vs香港電訊 （06823） vs和記電訊 （00215）

29：08 - 股票分析：中國神華 （01088） 買賣策略何

29：51 - 股票分析：中國建材 （03323） 未有貨現價可買？

31：06 - 美股分析：台積電（TSM.US）股價前景如何？

31：47 - 牛牛分享美股倉位部署：艾司摩爾（ASML.US）、Sea Limited（SE.US）

33：45 - 股票分析：美團 （03690） 小注短炒可以嗎？

34：50 - 股票分析：京東 （09618） 高位買入現價溝淡成本可以嗎？

35：55 - 股票分析：特步 （01368） 短綫走勢如何

36：50- 美股分析：特步（RBLX.US）短綫走勢如何

37：32- 美股分析：蘋果（APPL.US）短綫走勢如何

38：38- 美股分析：特斯拉（TSLA.US）短綫走勢如何

39：19- 美股分析：艾司摩爾（ASML.US）哪個價位入可以？

40：15- 美國非農就業數據對美股後市影響如何？

40：55 - 港股開市後市況速報

42：06 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

買美股點揀　唐牛開倉分享兩隻重倉美股
今日
買美股點揀　唐牛開倉分享兩隻重倉美股
百度9888漲逾半成　可重新買入？
今日
百度9888漲逾半成　可重新買入？
京東健康6618翻生大漲逾半成　買賣策略可跟進？
今日
京東健康6618翻生大漲逾半成　買賣策略可跟進？
快手1024股價已造底　北水今起可買快手散戶可跟車？
今日
快手1024股價已造底　北水今起可買快手散戶可跟車？
買美股點揀　3隻美股值得留意
2021/09/01
買美股點揀　3隻美股值得留意
新能源 ETF 股票 美股

上一篇文章

【恒指夜期+北水】北水走資逾6億　快手吸資4億　恒指夜期升43點（不斷更新）

下一篇文章

財經台今日精選（2021年9月2日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大簽署「保交樓」軍令狀　股價照創近6年新低
【恒大3333】恒大簽署「保交樓」軍令狀　股價照創近6年新低
【恒指夜期+ADR】外資重新入場　5藍籌ADR率先大升　夜期急升193點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】外資重新入場　5藍籌ADR率先大升　夜期急升193點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底
【3800】保利協鑫料上半年扭虧純利近20億元人幣　公司仍有待刊發2020年全年業績
【3800】保利協鑫料上半年扭虧純利近20億元人幣　公司仍有待刊發2020年全年業績
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　康健國際子公司為債權人（第二版）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　康健國際子公司為債權人（第二版）