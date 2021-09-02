【測量行業】測量業迎疫後發展機遇　惟缺本地專才

▲ 香港測量師學會工料測量組主席霍靜妍指出，疫情過後，政府會透過基建項目來刺激經濟，相信未來業界需求甚大。（湯致遠攝）

疫情下，香港的基建、樓宇建造仍然不斷，對測量師需求不減。香港測量師學會工料測量組主席霍靜妍指出，行業未有受疫情太大影響，相信疫情後，政府透過基建項目來刺激經濟，未來對測量專才的需求甚大。

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霍靜妍稱，「疫情下，雖然部分發展商開展新項目的速度放緩，甚至將項目擱置數月至半年，但興建中的項目一直沒有停。」指疫情對工料測量行業的影響輕微。

添基建谷經濟 測量業渴市

「疫情過後若要復甦經濟，不少國家及地區政府都會透過基建項目來刺激經濟。」她舉例，政府近年推行的明日大嶼、落馬洲河套區發展、過渡性房屋等計劃等，將為測量行業帶來不少機會。她也透露，最近業界收到不少社企推出的過渡性房屋項目，未來本地亦會有更多大型住宅項目陸續推出。

她認為，近10年行業發展蓬勃，無論發展商、顧問、承建商或政府，都需要聘請工料測量師，因此業內一直缺乏人手，尤其在中層方面。據香港測量師學會公布的統計數字顯示，截至2021年7月23日，註冊會員人數10,687人，工料測量正式會員人數佔3,342位。目前本地有4間院校提供香港測量師學會認證的測量相關學位課程，每年提供約300至400個學額。

聘工料測量師 負責招標投標

霍靜妍指，每年畢業生人數有限，同時中層測量師人手方面也出現緊張情況。不少機構例如連鎖快餐店、銀行、馬會等，都想聘請有經驗的工料測量師，負責草擬合約、招標投標等工作，而中電、港燈亦會透過顧問公司尋找工料測量師，反映目前業內人手需求殷切。

她亦提及，普遍人認為建造相關行業會以男性為主，但近年從事測量師行業的女性比例較男性多。「早在30、40年前，業內男性較多，更需要有理科背景。但近年業內女性比例提升，亦不限於理科生。」她指，女性一般較為細心，在草擬合約文件，材料估價方面會更加仔細，亦鼓勵更多女性投身行業。

▲ 霍靜妍認為，每年修讀香港測量師學會認證的測量相關學位課程畢業生人數有限，而政府、發展商、承建商等都需要聘請工料測量師，導致業內一直欠缺人手。

談到大灣區發展，香港測量師學會工料測量組主席霍靜妍認為，由於兩地資歷認證未能完全銜接，因而成為本地測量師到內地發展的其中一項阻礙。為降低港人到大灣區就業門檻，本年1月份，廣東省住房和城鄉建設廳實施《香港工程諮詢企業和專業人士在粵港澳大灣區內地城市開業執業試點管理暫行辦法》，允許港企和專業人士註冊登記後，在大灣區9個城市內執業，從而吸引港人到當地就業。

不過，霍靜妍提及，現時只有產業測量師、工料測量師及建築測量師可對應內地執業資格，而規劃及發展專業、物業設施等測量師，就未能與內地接軌對口，因此無法進行資格互認，亦難以到當地執業。

她又認為，測量師的出路及發展機會多，不論在大灣區、海外或本地，都有很多發展機遇；更表示：「不少年輕測量師都會先在本地汲取經驗，站穩陣腳後，才會考慮到其他地方發展。」

記者：李寶如