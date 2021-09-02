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【內房股】穆迪﹕內房融資渠道進一步受限　中國房地產行業展望評級為「負面」

股市 19:00 2021/09/02

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國際評級機構穆迪就中國房地產行業發表報告。

國際評級機構穆迪就中國房地產行業發表報告，該行指，內地收緊房地產融資，令房企融資渠道進一步受限，其影響已超出該行原本預期，故該行業展望評級為「負面」。

穆迪分析，在內地監管機構仍然繼續調控樓價、維持銀行系統穩定性、以及控制房企杠桿率的背景下，料未來12個月內，內房企業大部分融資渠道將持續收緊，為內房銷售、資金流動帶來一定壓力。

人行與銀保監早前將內銀房貸設限，詳見﹕【下一頁

此外，穆迪亦指，內房債發行速度減慢，在今年首7個月內，該行所評級的70間內房企業中，在離岸或在岸市場的債券發行量均較去年同期錄得下跌。

穆迪亦指，今年上半年期間，內房企業發行的短期離岸債數量遠超於去年上半年或下半年。穆迪認為，投資者偏好短期債，反映他們在急劇波動的市場中，風險承受度已經降低。該行亦認為，投資者將繼續偏好大型或中型規模的發展商。

穆迪指來內房企業融資渠道將繼續受限，詳見﹕【下一頁】

該行又指，由於銷售宗數及平均售價下跌，加上去年下半年有高基數效應，料未來6至12個月內，內房合同銷售將下跌0%至5%。

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編輯﹕賴奕羚

債券 發展商 評級機構 穆迪

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