  • 30°C
香港時間 : 2021902日 (四) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管風暴】響應清理有害中國經濟內容　微博關閉至少52個賬號

股市 18:27 2021/09/02

分享：

【監管風暴】響應清理有害中國經濟內容　微博關閉至少52個賬號

彭博報道，為了響應北京呼籲清理被視為有害中國經濟的內容，微博以違反發布財經新聞的新規定為由，關閉至少52個帳號，其中一個賬戶「股社區」擁有325萬粉絲。

這些帳號通常會向粉絲收費，加入後可以獲得買股提示，其中一個帳號曾在5月份建議粉絲在3,482至3,488點左右「大膽」買入上證指數。另一個「股上雲霄」的帳號在3月12日建議用戶購買河南明泰鋁業的股票，這家在上海上市的鋁板帶箔製造商的股價自貼文發布以來上漲了98%。該帳戶其他兩個選股的跌幅超過10%。

【你可能有興趣：內地科網股前景點睇↓】→足本版（附Time code）

其他帳號則評論了中國人口等敏感的宏觀政策問題，而一些帳號則上傳了外國媒體文章的截圖或引述，包括一些金融媒體發表的文章。

微博對新規的解釋，讓外界得以了解那些內容型式會被當局視為有害中國經濟。

中國網信辦日前宣布這項專項整治行動，要求商業網站和平台刪除「惡意」唱空中國金融市場，歪曲解讀中國財經方針政策、宏觀經濟數據的內容。

相關文章：【芯片加價】官媒警告「缺芯不是炒芯理由」、批經銷商惡意漲價　中芯國際跌半成

【互聯網監管】網信辦：算法推薦服務提供商不得誘導用戶沉迷或高額消費

【監管風暴】網信辦首開控澄清：《關鍵信息基礎設施安全保護條例》非針對境外上市

【互聯網監管】滴滴出行遭網信辦調查、傳管理層洗牌　滴滴：不實信息

編輯：吳敏芳

股票 微博 北京 中國 上海證券交易所綜合股價指數

上一篇文章

【幣安IPO？】幣安創辦人﹕幣安美國擬3年內上市　新加坡金管局﹕幣安須暫停當地運營業務（第三版）

下一篇文章

【內房數據】景瑞控股上月銷售按年跌63.6%　一文看清8月內房銷售數據（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】恒大簽署「保交樓」軍令狀　股價照創近6年新低
【恒大3333】恒大簽署「保交樓」軍令狀　股價照創近6年新低
【恒指夜期+ADR】外資重新入場　5藍籌ADR率先大升　夜期急升193點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】外資重新入場　5藍籌ADR率先大升　夜期急升193點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底
【恒大3333】恒大美元債首次跌穿30美元關　股價續尋底再創52周底
【3800】保利協鑫料上半年扭虧純利近20億元人幣　公司仍有待刊發2020年全年業績
【3800】保利協鑫料上半年扭虧純利近20億元人幣　公司仍有待刊發2020年全年業績
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　康健國際子公司為債權人（第二版）
【悅榕莊結業】卓悅關連公司旗下美容院悅榕莊突停業、有員工稱已全線結業　康健國際子公司為債權人（第二版）