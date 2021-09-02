▲ 【監管風暴】響應清理有害中國經濟內容 微博關閉至少52個賬號

彭博報道，為了響應北京呼籲清理被視為有害中國經濟的內容，微博以違反發布財經新聞的新規定為由，關閉至少52個帳號，其中一個賬戶「股社區」擁有325萬粉絲。

這些帳號通常會向粉絲收費，加入後可以獲得買股提示，其中一個帳號曾在5月份建議粉絲在3,482至3,488點左右「大膽」買入上證指數。另一個「股上雲霄」的帳號在3月12日建議用戶購買河南明泰鋁業的股票，這家在上海上市的鋁板帶箔製造商的股價自貼文發布以來上漲了98%。該帳戶其他兩個選股的跌幅超過10%。

【你可能有興趣：內地科網股前景點睇↓】→足本版（附Time code）

其他帳號則評論了中國人口等敏感的宏觀政策問題，而一些帳號則上傳了外國媒體文章的截圖或引述，包括一些金融媒體發表的文章。



微博對新規的解釋，讓外界得以了解那些內容型式會被當局視為有害中國經濟。



中國網信辦日前宣布這項專項整治行動，要求商業網站和平台刪除「惡意」唱空中國金融市場，歪曲解讀中國財經方針政策、宏觀經濟數據的內容。

相關文章：【芯片加價】官媒警告「缺芯不是炒芯理由」、批經銷商惡意漲價 中芯國際跌半成

【互聯網監管】網信辦：算法推薦服務提供商不得誘導用戶沉迷或高額消費

【監管風暴】網信辦首開控澄清：《關鍵信息基礎設施安全保護條例》非針對境外上市

【互聯網監管】滴滴出行遭網信辦調查、傳管理層洗牌 滴滴：不實信息

編輯：吳敏芳