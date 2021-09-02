亞洲大型RISE科技會議將連續5年在港舉行　明年3月恢復實體形式

▲ 大會最新宣布，未來5年內RISE會議定於香港進行，明年3月份將採取實體形式舉辦。

被稱為亞洲最大型的科技界盛事RISE，曾經連續數年在港舉辦活動。據大會最新宣布，未來5年內RISE會議定於香港進行，明年3月份將採取實體形式舉辦。

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香港旅遊發展局（旅發局）與主辦機構Web Summit於今（9日）宣布，未來5年內會繼續在港舉行RISE會議。在2022年3月14至17日期間，大會將於亞洲國際博覽館舉行實體活動。該活動過去曾吸引逾萬位全球各地科企創辦人、初創及投資者參與，成功為全球不同公司提供洽談合作的平台。

旅發局主席彭耀佳博士表示，本港各界均已積極提升衛生防疫安全，相信本港硬件及場地設施、便利的營商環境及獨特旅遊體驗，是吸引國際商業活動來港的主要因素。加上香港位處粵港澳大灣區的優越位置，可有助活動參與者把握區內的機遇。

2018年至2020年間，本地初創企業數目增加28%至3,360間，當中非本地公司佔據26%。此外，2020年的外商直接投資（FDI）按年急升62%，至1,190億美元（約9,252億港元），令香港成為全球第三大外資流入地區，僅次於美國及內地。

責任編輯：李寶如