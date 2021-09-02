  • 30°C
香港時間 : 2021902日 (四) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大灣區】 首屆「粵港澳大灣區購物節」開幕　各電商平台和商家提供多項優惠

商業 17:38 2021/09/02

分享：

首屆「粵港澳大灣區購物節」今日（２日）開幕。

首屆「粵港澳大灣區購物節」今日（２日）開幕，屆時將提供29.8萬個知名品牌的1300多萬件商品供選購。消費者可在相關電商平台「大灣區購物節」專區享受多項優惠政策，活動至22日結束。

【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援

首屆「粵港澳大灣區購物節」期間，大灣區內包括美食、美妝、數碼、家電、個護、家居、服裝等100餘個產業帶、29.8萬個知名品牌、1300多萬件商品將在購物節亮相。各大電商平台、商家都為此次購物節制定了豐富的優惠方案。

消費者在相關電商平台「粵港澳大灣區購物節」專區，即可享受各電商平台和商家提供的多項優惠。購物節期間，中央廣播電視總台、電影頻道節目中心、南方都市報等媒體將推出系列直播活動，為粵港澳品牌提供展示平台。

此次購物節由商務部、廣東省人民政府、香港中聯辦、澳門中聯辦指導，紫荊文化集團、廣東省商務廳、香港中聯辦宣文部、澳門中聯辦宣文部、電影頻道節目中心、中央廣播電視總台總經理室主辦，由阿里巴巴集團、鳳凰衛視、1905電影網、南方都市報承辦。

【大灣區】港青年創業家在大灣區創業熱潮增　近3成人期望區內創業能降營運成本

責任編輯：蘇穎琪

相關文章

【大灣區】團結香港基金發表研究　大灣區生活圈成新趨勢
2021/08/06
【大灣區】團結香港基金發表研究　大灣區生活圈成新趨勢
【大灣區商機】團結香港基金辦大灣區商機調查　逾6成市民看好大灣區經濟效益
2021/08/06
【大灣區商機】團結香港基金辦大灣區商機調查　逾6成市民看好大灣區經濟效益
【大灣區】港青年創業家在大灣區創業熱潮增　近3成人期望區內創業能降營運成本
2021/08/17
【大灣區】港青年創業家在大灣區創業熱潮增　近3成人期望區內創業能降營運成本
【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援
2021/08/18
【本地創科】國際創業大賽香港分站賽　港代表下月鬥海外賽區　爭取進軍大灣區支援

你可能感興趣

【大灣區】團結香港基金發表研究　大灣區生活圈成新趨勢
11:20 2021/08/06
【大灣區】團結香港基金發表研究　大灣區生活圈成新趨勢
【大灣區商機】團結香港基金辦大灣區商機調查　逾6成市民看好大灣區經濟效益
12:14 2021/08/06
【大灣區商機】團結香港基金辦大灣區商機調查　逾6成市民看好大灣區經濟效益
【大灣區】港青年創業家在大灣區創業熱潮增　近3成人期望區內創業能降營運成本
13:32 2021/08/17
【大灣區】港青年創業家在大灣區創業熱潮增　近3成人期望區內創業能降營運成本
中華人民共和國商務部 商品 美食 大灣區 家電 香港 品牌 廣東省

上一篇文章

【測量行業】測量業迎疫後發展機遇　惟缺本地專才

下一篇文章

【糧食價格】工人短缺為食物供應鏈添壓力　食品價格通漲恐升溫？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客 平日入場最平只需298元
【港人尊享】海洋公園推連串門票優惠吸客 平日入場最平只需298元
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
【疫下商機】市民看準優惠買零食　759阿信屋定期推優惠吸客
【變種病毒】Delta病毒無礙經濟復甦信心　畢馬威調查：6成管理層對環球經濟感信心
【變種病毒】Delta病毒無礙經濟復甦信心　畢馬威調查：6成管理層對環球經濟感信心
【字節跳動】字節跳動取消「長短周」　員工反抱怨薪資大減
【字節跳動】字節跳動取消「長短周」　員工反抱怨薪資大減
【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）
【疫市營商】MOS Burger疫下外賣收入增20%　六分店變Hello Kitty主題店　另推打卡優惠吸客（多圖）
【消費優惠】美國運通會員又一城消費滿指定金額　可獲最多 2600 元購物禮券
【消費優惠】美國運通會員又一城消費滿指定金額　可獲最多 2600 元購物禮券