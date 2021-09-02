【大灣區】 首屆「粵港澳大灣區購物節」開幕　各電商平台和商家提供多項優惠

▲ 首屆「粵港澳大灣區購物節」今日（２日）開幕。

首屆「粵港澳大灣區購物節」今日（２日）開幕，屆時將提供29.8萬個知名品牌的1300多萬件商品供選購。消費者可在相關電商平台「大灣區購物節」專區享受多項優惠政策，活動至22日結束。

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首屆「粵港澳大灣區購物節」期間，大灣區內包括美食、美妝、數碼、家電、個護、家居、服裝等100餘個產業帶、29.8萬個知名品牌、1300多萬件商品將在購物節亮相。各大電商平台、商家都為此次購物節制定了豐富的優惠方案。

消費者在相關電商平台「粵港澳大灣區購物節」專區，即可享受各電商平台和商家提供的多項優惠。購物節期間，中央廣播電視總台、電影頻道節目中心、南方都市報等媒體將推出系列直播活動，為粵港澳品牌提供展示平台。

此次購物節由商務部、廣東省人民政府、香港中聯辦、澳門中聯辦指導，紫荊文化集團、廣東省商務廳、香港中聯辦宣文部、澳門中聯辦宣文部、電影頻道節目中心、中央廣播電視總台總經理室主辦，由阿里巴巴集團、鳳凰衛視、1905電影網、南方都市報承辦。

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責任編輯：蘇穎琪