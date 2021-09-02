【共同富裕】阿里巴巴2025年前投入1000億元推動「共同富裕」 美股盤前升3%
股市 17:46 2021/09/02
阿里巴巴 （09988） 據報啟動「阿里巴巴助力共同富裕十大行動」，將在2025年前累計投入1000億元，助力共同富裕。內地傳媒《浙江新聞》指，阿里巴巴為促進十大行動落地，將成立一個專門的常設機構。據了解，阿里巴巴助力共同富裕十大行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。
阿里巴巴集團確認有關消息。
詳見阿里巴巴十大共同富裕行動
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中共總書記習近平近期多次提及「共同富裕」理念，內地官方接力指企業應參與「三次分配」，多家民營企業包括主要科網巨頭先後發聲支持計劃。
騰訊再投500億元啟動共同富裕計劃，可見【下一頁】
阿里巴巴出資1000億元人民幣，與年初、上月分別投入500億元的騰訊 （00700） 看齊，為近期宣布支持「共同富裕」理念出資額最高的企業。
阿里巴巴美股（美：BABA）盤前升幅突然擴大至逾3%，新報178.96美元。
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