【共同富裕】阿里巴巴投入1000億元推動共同富裕、股價跌3%　張勇：國家好社會好阿里才會好

阿里巴巴 （09988） 加入響應「共同富裕」，成立「阿里巴巴助力共同富裕工作小組」，承諾投入1000億元人民幣落實10項行動，助力推動共同富裕。阿里巴巴為促進十大行動落地，將由集團主席兼首席執行官張勇擔任組長，阿里巴巴助力共同富裕十大行動將圍繞五大方向展開，分別是科技創新、經濟發展、高質量就業、弱勢群體關愛和共同富裕發展基金。

阿里巴巴表示，阿里巴巴助力共同富裕工作小組會是集團常設機構，負責2025年前落實相關工作。

阿里巴巴推動共同富裕消息，於周四黃昏時段已傳出，集團當時已確認消息，阿里巴巴美股（美：BABA）盤前升幅突然擴大至逾3%，但正股時段倒跌。

阿里巴巴周五（3日）早市股價更跌3%，新報165.2元。

詳見阿里巴巴十大共同富裕行動

騰訊再投500億元啟動共同富裕計劃，可見【下一頁】

張勇表示：

阿里巴巴在過去22年是中國社會和經濟發展的受益者。我們堅信︰國家好，社會好，阿里巴巴才會好。我們願為在高質量發展中實現共同富裕貢獻綿薄之力。