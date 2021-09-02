英青年管有種族歧視物品罪成 判讀莎士比亞

歐美國家近年常有出現種族歧視事件，成為當地社會最為重視議題之一。英國有青年因管有大量種族歧視文件及炸彈製作說明書被捕，早前已被裁定相關罪名罪成。日前法院宣布判罰，除判處緩刑兩年外，青年更被要求閱讀英國文學經典著作，並每4個月需到法院接受測試。

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現年21歲的英國德夢福特大學（De Montfort University）前學生約翰（Ben John）被指管有逾6.7萬份種族歧視文件，包括大量白人至上主義、反猶太主義內容，以及炸彈製作說明書。

當地媒體指，約翰18歲時經精神評估，診斷為有參與恐怖行為風險，2018年時曾撰文反對同性戀及移民，引起當局注意。林肯郡（Lincolnshire）警方指，約翰當時已成為網絡極端右翼組織XRW組織成員。

約翰其後繼續蒐集歧視言論資料，最終於2020年1月被捕，被控《恐怖主義法》（Terrorism Act）罪名，包括持有自製武器及爆炸品文件等。今年8月11日，約翰被陪審團管有預謀干犯恐怖行為潛在有用資料罪名成立。

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法官史賓沙（Timothy Spencer）近日判處約翰緩刑2年，以及5年的嚴重罪行防預令。據悉，約翰被控的罪名最高可被判處15年監禁。史賓沙認為約翰是一個聰明但孤獨的人，幾乎沒有朋友，非常容易被他人影響，但他認為約翰不太可能做出傷害性行為，日後能用擁有正常社交生活。

史賓沙在庭上問約翰，是否閱讀過英國著名作家狄更斯（Charles Dickens） ﹑珍．奧斯汀（Jane Austen）及大文豪莎士比亞（William Shakespeare）作品。

為確保約翰不再接觸右翼資料，史賓沙要求他由《雙城記》﹑《傲慢與偏見》及《第12夜》開始，閱讀英國眾多著名作家的作品。史賓沙指約翰需每4個月到法庭接受測試及匯報閱讀進度，若被發現說謊就會有懲罰，下次測驗日期為明年1月4日。

責任編輯：李俊儀