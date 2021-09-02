【富途牛牛】富途牛牛大抽獎送Audi A3 Sportback 房車及iPhone　慶祝平台注冊用戶突破1500萬人

▲ 富途將於9月1日起舉辦大抽獎，合共送出20部Audi A3 Sportback 房車，以及100部蘋果手機，禮品總值近700萬元。

富途（美：FUTU）旗下富途牛牛宣佈，為慶祝平台累積注冊用戶突破1500萬名用戶，富途將於9月1日起舉辦大抽獎，合共送出20部Audi A3 Sportback 房車，以及100部蘋果手機，禮品總值近700萬元。抽獎活動簡介【連結】

富途牛牛指，凡年滿18歲，並持有有效香港身份證的註冊用戶，只需於「富途牛牛APP」的「牛牛圈話題」專區內，在「你最喜歡的投資理財功能和學習投資的方法是甚麼？」話題中，撰寫不少於20個中文字或30個英文字的評論，分享留言後，並於活動頁面登記資料，便可參與該抽獎活動。

抽獎時間登記時間9月30日晚上11時59分截止，得獎結果將於10月29日公佈。

另外，平台亦強調，於抽獎登記期間，新客戶仍可享有一股蘋果（美﹕AAPL）的迎新優惠，以及港股證券「一世免佣」等優惠。

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編輯﹕賴奕羚