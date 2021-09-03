【清酒新世界@iM網欄】「超特撰」 越乃寒梅．四

有看上一篇專欄相信大家已更了解「灑」對越乃寒梅的意義了，接着我要介紹的同樣是酒造引以為傲的作品，包括：越乃寒梅的吟釀特撰、大吟釀的超特撰及純米大吟釀的金無垢，當然酒造還有很多不同的清酒，譬如万里一空和特釀酒，不過這些我之前都介紹過了，所以有興趣的酒友們可以重溫過去的專欄！

一看到「特撰」這個術語，不少人就會聯想起被廢除的清酒等級制標籤：「特級、一級和二級」，現在已被「特撰、上撰和佳撰」所取替。至於見到越乃寒梅的大吟釀超特撰不要覺得驚訝或奇怪，顧名思義「超特撰」當然是比「特撰」更高級的，而且各有所長！越乃寒梅的特撰酒以淡淡的吟釀香為主，口感比較輕盈順滑，而且特點是在餘韻中擁有濃郁及霸道的旨味，同時帶有精緻的米飯香。石本酒造更保證清酒的質素是不會隨時間而改變的，同時推薦在室溫或加溫後享用以感受酒質，這正是傳統清酒的優勢了！

接着要介紹的是越乃寒梅的大吟釀 超特撰，這款清酒相當不簡單！雖然酒造同樣建議在室温或加溫後的情況下飲用，不過個人認為可以從凍飲開始。超特撰與澤姬的下野同樣獲得葡萄酒評家Mr. Robert Parker評分，超特撰也得到很好的評語及在2017年獲得90分！這款清酒採用了30% 精米步合的優質山田錦釀造而成，並且在 1°C 的溫度下陳釀大約兩年的時間來充分發揮清酒的深度，香味和口感都比較內歛，不會刻意爆發出來，而且花香味會慢慢滲透出來，酒體纖細柔滑，在不同溫度有不同的變化，所以我建議由凍飲開始，然後到室溫再到溫燗的溫度來品嚐，一定會令大家大開眼界！

最後要介紹的就是純米大吟釀 金無垢，原本這款清酒是以55%精米步合的山田錦釀造，不過隨着時代改變，酒造對出品的要求也更高了，現時已將精米步合調高至35%，並採用了全新的風格呈現出酒造的經典酒，米香已經變得更加濃郁，更適合搭配各款的料理，簡直是把舊版的各種特點都一一昇華了！這款是低溫陳釀下的清酒，看看各位能否發掘出更多的優點！



石本酒造株式会社

地址：新潟県新潟市江南区北山847-1

電話：025-276-2028

官網：https://koshinokanbai.co.jp/

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介： 熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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