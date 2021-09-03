【正視投資@iM網欄】月供投資策略——離場及組合調整

上期提到進行月供投資時需注意的事項。隨著月供時間越長，投資初始時的買入點對整體資產平均買入價的影響將逐漸減少，因此只要選定具長遠升值潜力的目標投資組合，配合長線操作策略（例如持有3-5年），有助實現投資目標。從這個角度來說，月供投資的離場點則顯得較為重要。

這是由於離場點將會影響到最終的投資回報率，而月供時間越長，累積投入的資金越多，離場時的資產價格對於回報金額的影響將更為顯著。那麼何時才是離場的適當時機？首先，筆者建議大家可以看看投資組合的基本面有否出現重大轉變，若與投資初期相比出現較大負面變化，則可以考慮調整組合構成，甚至先行離場。這亦帶出另一個值得注意的地方：目標資產組合的長線基本面應是較為穩定且具較高可預測性，否則或會影響月供資產的回報。

除了留意組合基本面變化之外，在考慮離場時亦可參考組合的價格平均線，從而檢視組合最近的價格是否正處於平均線以上水平，若價格高於平均線，則反映組合估值可能處於較高水平。當然還需要配合其他因素，如剛才提及的基本面以及整體市場狀況等，綜合考慮離場的時機。

此外，由於月供投資是每月定額購入，基於投資組合的單位價格處於變動之中，每月買入的單位數量亦會不同。若個別資產設有最低買賣單位（如股票有最少交易股數），則要留意提供月供投資服務的金融機構，在賣出資產時會否代為交易零碎單位，以及交易時會否有折讓，繼而影響回報。

本文所提供的資訊僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。

風險披露 本文章內容只供參考之用，並不借此引導任何人投資或構成任何投資的要約。投資涉及風險，投資產品價格可升亦可跌，甚至會成為毫無價值。投資產品未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致虧損。投資於非本土貨幣結算的產品或會受到匯率波動的影響，可能導致本金出現虧損。任何投資產品的過去表現並不一定可作為將來表現的指引。您應明白到認購、收購或購買非香港註冊之任何投資，其收益的收納及收取和其他行政事宜可能不受香港法律管轄。您應承擔一切有關於處理該等非香港法律管轄的投資的一切風險。在作出任何投資決定前，您應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗，詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見，方可作出有關投資決定。

免責聲明 中國工商銀行（亞洲）有限公司（「工銀亞洲」）不會對利用本文內的資料而構成直接或間接的任何損失負責。工銀亞洲並無就文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性作出任何明文或暗示的的保證、陳述、擔保或承諾。工銀亞洲亦不會就使用及/或依賴文中所載任何該等資料、預測及／或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。而文中的預測及意見乃本文作者於本文刊發時的個人意見，可作修改而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例，則本文所刊載的資料不得為任何人或實體在該司法管轄區或國家派發或使用。

作者_戴正傑（Gilbert Tai）簡介： 現為工銀亞洲私人銀行部產品及投資顧問總監，持有香港金融管理局證券等業務牌照和特許金融分析師、特許另類投資分析師及金融風險管理師資格, 在投資產品及財富管理界擁逾十年經驗。

更多正視投資@戴正傑（Gilbert Tai）的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！