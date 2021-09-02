德州禁懷孕6周後墮胎 強姦亂倫成孕無豁免

德州州長數月前簽署一項法案，禁止女性懷孕6周後墮胎，即使女性因被強姦或亂倫成孕也不獲豁免。有團體入稟美國最高法院要求頒令阻止德州這項新法律生效，但遭最高法院駁回。美國總統拜登誓言會捍衛女性墮胎權。

想逃難阿富汗男同志受騙 傳遭塔利班性侵及羞辱 【下一頁】

女性一般懷孕6周起，就能偵測到胎兒心跳。屬共和黨的德州州長阿博特（Greg Abbott）簽署名為心跳法案（heartbeat bill）的禁墮胎法律，禁止女性在偵測到胎兒心跳後墮胎。

這項法案更賦予民眾向提供墮胎服務者提出民事訴訟的權利，成功控告的話，民眾可獲1萬美元（約7.8萬港元）的損害賠償。心跳法案周三（1日）正式生效。

最高法院1973年在羅訴韋德案（Roe vs. Wade）一案承認女性墮胎權。有提供墮胎服務者和非牟利團體指出心跳法案推翻最高法院判決先例，入稟最高法院要求法院頒布緊急禁制令，但最高法院以5票對4票駁回其請求。

塔利班允許女性入政府工作 但無緣内閣職位 【下一頁】

據悉，德州有85%進行墮胎手術的女性，懷孕最少6周才進行手術。

拜登（Joe Biden）發表聲明譴責德州的新法律違反憲法賦予女性的權利，同時阻礙女性獲得所需的健康服務，特別是有色人種和低收入者。

拜登更批評德州新法律授權公民起訴協助他人墮胎的人，包括墮胎者家屬、醫護人員或診所員工，強調聯邦政府會致力維護羅訴韋德案判決中賦予的墮胎權。

責任編輯：鄭錦玲