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【宏觀術數@iM網欄】育成篇二：尋找文曲星 一圖看懂獲益於文曲化科的出生月份和時辰

名人薈萃 09:29 2021/09/05

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上期談及今歲辛丑流年，文昌化忌對新生寶寶的影響。如果以學業成績來看，值得留意為農曆五月及九月出生的BB，五月為文昌化忌坐事業宮，九月則必然坐命宮，家長對寶寶後天培養發展更為重要，術數上則可藉運用星盤中文曲化科、巨門化祿及太陽化權的力量，發揮天賦潛能優勢，更輕鬆揚帆馳騁人生。

 

紫微斗數的四化星為星盤內重要變化關鍵，既有利好的化祿（財）、化權（權力、地位）、化科（名氣、考試），也必有不順的化忌。就如易有陰陽、月有圓缺，人有悲歡離合一樣。命學除了可用在於預測吉凶應期外，亦可人事上趨吉避凶的方向。

 

假如每個人命盤都有吉凶星曜均等，成敗差異又何呢？

 

於先天來說，吉凶星易處於不同宮位和組合，吉凶效應可謂大不同的，如擎羊為凶星主刀刃，但會合得宜卻主「持利器生財」，先天格局和後天培育差異，可以由外科醫生、將士兵卒，以至黑道份子也有機會的。

 

惟先天格局在出生後已大半定局，父母最能幫助者當為後天栽培。紫微斗數以主星為主軸，配合文昌文曲等屬輔佐星曜，再參考神煞系統作更仔細推算。以下以雖以昌曲作推演，亦可有參考幫助。

 

 

 

文曲化科分析

 

既然辛年文昌化忌為不利文書、讀書考試（特別傳統文科、文學歷史等），後天改善便可先從化科的文曲星著手，其同樣主聰明，更主才藝和口才。基於安星規律，文昌化忌會因應出生月份定在固定宮位內，而文曲星略為複雜也有規律，可以根據出生的農曆月份和生時，而影響命主不同宮位。為方便找出對學業影響較大的坐命宮及事業宮兩個情況的組合，日謙特別製作了上表作查閱。

 

例如：今年正月出生者，便可查看正月的橫行，見到文昌化忌在財帛宮，人生中易因文書、失誤而有金錢誤失或被倒賬（走數），如果將來從商便要留意合約及信用風險評估。而正月又為巳時或亥時出生者（時辰可參考育成篇一的圖表），便屬文曲化科守命宮，丑時或未時出生者，便是文曲化科坐事業宮，如果配合得宜，均主利詞辯、藝術音樂、設計或數理方面發展。其他三月、五月、七月、九月及十一月都是如此類推可查出來。

 

三月份出生文昌化忌坐遷移，外出讀書反宜易生枝節或感情事困擾，如果主星配合傾向宜留出生地，藝術或表現皆有利。如果文曲化科坐命（子、午時）更為明顯，午時、寅時及申時都會到貴人星，人生較多可助力可作依靠發展，並可留意於制度內或專業發展。

 

五月份出生者，文昌化忌在事業宮，單純走學術或教育界發展可能波折略多，有得有失，視主星而定。如為卯、酉時生，昌曲於事業宮相會，選對學科尤為重要。好處為格局上易會照祿星，利外語，又或溝通方面的工作，包括市務、法律等工作獲利。

 

七月份文昌化忌入福德宮，影響思想、情緒，又或聰明人卻常易作錯誤決定。後天培養以學習適當情緒管理及以理性分析，對未來會有作用。寅時生人貴人坐命見文曲化科，容易因說服力得到貴人支持。戌時生利技術發展，辰時生事業先經磨逐步發展。

 

九月份文昌化忌坐命宮，卯、酉時出生為昌曲同宮坐命，一般較利發展數理或藝術、專業技能等，文字表達反易出錯。巳、亥時文曲在事業宮，命宮會合驛馬，利於外地發展，巳時會財祿較佳，亥時出生較奔波。

 

十一月份文昌化忌坐夫妻宮，較主要影響感情生活，和讀書進修比較間接（夫妻宮必對照事業宮）。辰時出生較執著，宜加強培育協調能力，否則利專精或研究等。

子、午時出生較多朋友助力。

 

讀者可能留意到文昌化忌會因月份守不同的宮位，而文曲坐命宮或事業宮則只出現在單數月份內。雙數月份出生者，看似沒得到文曲化科的直接益處，但是文昌化忌在這些月份也大多落入六親或田宅、疾厄等宮位，與事業、學業等「自力」發展的宮位較間接影響的，天數還是公平的，有得有失。

孩子健康成長是每個父母的願望 （網上圖片）

作者_區日謙簡介：

術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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撰文 : 區日謙

欄名 : 宏觀術數

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