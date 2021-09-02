The Club 與花旗銀行推積分兌換計劃　5 Club 積分 = 港幣 1 元

香港電訊（股份代號：6823）旗下之會員獎賞計劃及數碼業務 The Club 與香港花旗銀行聯合宣佈，透過開放應用程式介面（Application Programming Interface，API）技術推出積分兌換計劃及獎賞優惠。

花旗銀行指定信用卡客戶可於 The Club 平台直接以 Citi 積分兌換成 Club 積分，在推廣期內，The Club 會員可透過兌換 Citi 積分賺取額外合共高達 20,000 Club 積分。

由即日起至 2021 年 12 月 31 日，指定花旗銀行信用卡持有人可直接於 The Club 網站或流 動應用程式將 Citi 積分兌換成 Club 積分。合資格客 戶每日可兌換積分一次，而額外 Club 積分獎賞的每次合資格交易額由1,050 Club 積分至5,250 Club 積分不等，以賺取額外高達 2,500 Club 積分。於優惠推廣期的 4 個月內，會員可累積額外合共高達 20,000 Club 積分，價值相等於 Club Shopping 內港幣 4,000 元的購物金額。

於 Club Shopping 購物盡享限時 Club 積分 2 陪扣減優惠，由即日起至2021年12月31日，The Club 會員於 Club Shopping 購物時使用 Club 積分扣減價格的兌換率將由 10 Club 積分 = 港幣 1 元下調為 5 Club 積分 = 港幣 1 元，即只需使用比以往少一半的 Club 積分，就可於 Club Shopping 扣減相同價值的價格。

在推廣期內，所有 Club 會員均可在 Club Shopping 購物時享受此限時 Club 積分扣減優惠。

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責任編輯：黎淑雯

